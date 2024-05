Sittre megy a Debrecenben tomboló, mémmé vált szerb testvérpár

Egy ország ismerte meg két éve azt a szerb testvérpárt, akik egészen meghökkentő módon forgatták fel Debrecen életét január 27-én. Mint arról akkor a Bors is írt, a testvérek aznap egy gáz-riasztó fegyverrel rontottak rá a Hatvan utcai ékszerbolt tulajdonosára, akit összevertek, majd megpróbáltak meglovasítani 83 darab, csaknem 4,5 millió forint összértékű aranygyűrűt.

A kis Fiat totálkárosra tört, miután a szerbek egy fél város szeme láttára menekültek vele Fotó: Napló (archív) / Haon

Mestertervük már itt a végéhez ért, ugyanis a bolt tulajdonosa a verés ellenére sem engedte elvinni az ékszereket. Így a szerbek végül zsákmány nélkül, még a fegyvert is hátrahagyva elrohantak, a bolt előtt leparkolt rikító sárga Fiat Seicentóba pattantak, és elmenekültek.

Ekkor kezdődött meg a híressé vált debreceni Halálos Iramban: egy járókelő ugyanis idő közben riasztotta a zsarukat, akik azonnal üldözőbe vették a két férfit. A szerbek nem adták fel, vad tempóban rongyoltak a szirénázó rendőrautók elől, eközben egy kanyar után több parkoló autót is lezúztak.

A kis sárga kocsi kalandjai – és az üldözés – végül a közeli Csapó utcánál értek véget, ahol a Fiat egy másik kocsinak ütközött, és totálkárosra tört. A tesókat viszont még ez sem rettentette el: a füstölgő roncsból kiugorva még megpróbáltak elfutni. Ez már azonban hiú ábránd volt, a rendőrök utolérték és megbilincselték őket.

A műsort akkor a fél város végig nézte, többen videózták is az eseményeket, így a mackónadrágba bújt szerb tesók egy csapásra híressé váltak. A felvételek természetesen percek alatt elözönlötték a netet, a várost felforgató üldözés és a megközelítőleg 54 lóerős, rikító sárga autóval való menekülés pedig mémmé vált, számos paródia, poénos videó és fotó készült belőle.

A testvérek már nyilván nem szórakoztak ilyen jól, ugyanis először elsőfokon, pénteken (május 2.) pedig jogerősen is elítélték őket.

A páros és a védők ugyan korábban enyhítést kértek, mi több, az utolsó szó jogán mind a ketten bocsánatot kértek, sőt, az idősebb testvér azt is megígérte: minden okozott kárt megtérít.

A két szerb bocsánatot kért a bíróság előtt, az idősebb testvér pedig azt is megígérte: minden okozott kárt megtérít Fotó: Haon

Ő egyébként a Haon szerint azt is elmondta: a rablást ő tervelte ki, öccse pedig azt sem tudta, mit tesz. Ezt a férfi ügyvédje is megerősítette, mint mondta, védence alacsony műveltségű, továbbá korábban már pszichés betegségekkel is kezelték.

Kiterveltük a cselekményt, de a kivitelezés során rádöbbentünk, hogy nem érdemes tovább folytatni

– mondta tolmácson keresztül az idősebb testvér. A bíróság azonban végül egyiküket 10, míg másikukat 7 év 6 hónapnyi fegyházra ítélte. Az időseb testvért végleg kiutasították Magyarországról, ugyanis idő közben kiderült: itt sem lehetett volna a rablás idején:

Az elsőrendű vádlott, többszörös visszaeső, egyszer már elrendelt kiutasítás hatálya alatt illegálisan tért vissza Magyarországra és követett el újabb bűncselekményt. Ezért őt a másodfokon eljárt Debreceni Ítélőtábla végleges hatállyal kitiltotta Magyarország területéről

– közölte a Debreceni Ítélőtábla.