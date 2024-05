Szalántai horrorbaleset: műtétek várnak a megsérült nagymamára

A szombaton történt brutális baleset után, amelyben két fiatal meghalt Szalántán, az a hír járta be a sajtót - feltehetően egy rokon közösségi oldalon tett bejegyzése alapján -, hogy az egyik áldozat, a 70 éves P. Tiborné is életét vesztette. Azonban most ezt a Borsnak egy közeli ismerős, valamint a rendőrség is cáfolta. Az asszony cikkünk írásakor, kedden délután kielégítő állapotban volt, bár még további műtétek várnak rá.

Dani autója felismerhetetlenségig összetört Fotó: Laufer László (mediaworks)

Ketten vesztették az életüket

Ahogyan azt a Bors is megírta, május 4-én szombat délután két halálos áldozatot követelő baleset történt Szalántán. Az 58-as főút hosszú egyenes szakaszán az MMA harcos és sportoló S. Dániel a Mercedes-AMG GT típusú autójával és a fiú egyik barátja az Audi S5-ös kocsijával versenyzett egymással. Miközben padlógázzal száguldottak, utolértek egy Suzukit, amit P. Tiborné vezetett. Amikor a nagymama balra le akart fordulni az egyik mellékútra, az Audi nekikoccant, de ő még időben el tudta rántani a kormányt. Azonban a mögötte érkező Mercedes egyenesen nekiütközött. Ezután Dani elveszítette uralmát az autója felett és az árokba hajtott, majd a fának csapódott. Rajta kívül a mellette ülő gyönyörű barátnője A. Henrietta is azonnal meghalt.

A nagymama autója szétszakadt az ütközés miatt Fotó: Laufer László (mediaworks)

Műtétek várnak a nagymamára

A balesetet követő napokban elterjedt, hogy nem kettő, hanem három áldozata van a brutális balesetnek. Azonban ezt most a Borsnak cáfolta a rendőrség. A nagymamát életveszélyes sérülésekkel a mentők kórházba szállították. Információnk szerint azonnali műtétre volt szüksége. Lapunknak sikerült elérnie az egyik közeli ismerősét is, aki elmondta: további műtétek is várnak még rá.

- Életben van! Nagyon rossz azt olvasni, hogy a halálhírét keltik. Az embernek felmegy tőle a vérnyomása. Igaz, hogy szegény nincs túl jó állapotban, de még küzdenek érte. Nemsokára újra meg fogják műteni!

- mondta el a család barátja.

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset miatt Fotó: Laufer László (mediaworks)

A rendőrség vizsgálatot indított Lapunk megkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a következőről tájékoztattak: - Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a baleset bekövetkezése kapcsán halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt büntetőeljárás indult, amelynek keretén belül a balesetben érintett járművek sebességének a vizsgálata a szakértői bizonyítás tárgyát képezi - írták.