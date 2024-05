Tragédia történt a gazdag negyedben, egymás mellett halt meg két pici ikerlány

Holtan talált rá hároméves ikerlányaira egy édesapa. A két gyermek az otthoni medencében fulladt a vízbe.

Holtan talált rá hároméves ikerlányaira egy édesapa Fotó: Pexels (illusztráció)

A férfi még csütörtökön 15 óra 30 perc körül tárcsázta a segélyhívót, hogy eszméletlen állapotban találta meg két kislányát, Valentinát és Penelopét. Kihúzta őket a medencéből, és megpróbálták megmenteni az életüket, de tragikus módon mindketten meghaltak.

A nyomozók semmi gyanúsnak tűnő körülményt nem találtak, szinte biztosra vehető, hogy baleset történt.

A hatóságok közleménye is arról számolt be, hogy az ikrek édesapja talált rá a gyermekekre a medencében. Kevesebb, mint három perc alatt megérkezett a segítség, miközben már a családtagok is kétségbeesetten próbálták meg újraéleszteni a piciket.

A helyi sajtó több felvételt is készített a család házáról, amely Arizona egyik gazdag negyedében található. A fotókon az is jól látszik, hogy a medence körül nem volt kerítés.

A nyomozás még folyamatban van - írja a Mirror.