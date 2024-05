Öröm és bánat egyszerre: megszülettek a két gyermekét eltemető nagymama ikerunokái, de egyikük már az angyalok közt van

Edina nyolc gyermeknek adott életet, de közülük kettőt kénytelen volt eltemetni. Az egyik kislánya 2018-ban koraszülöttként jött a világra, és csupán egy hónapot élt. Dominik évekig küzdött leukémiával, ám 2023 őszén a mindössze hétéves kisfiút legyőzte a súlyos betegség. A kisfiú azt még megtudhatta, hogy az egyik bátyjának gyermeke lesz, de érezte, hogy a baba születését már nem fogja megérni. Arra kérte szeretteit, hogy az újszülöttet róla nevezzék el. Az már csak a gyermek halála után derült ki, hogy Erika két magzatot hord a szíve alatt, egy kisfiút és egy kislányt. A rokonság izgatottan várta az új családtagok érkezését.

Dominik évekig küzdött leukémiával. Fotó: Olvasói

Április közepén egy rutinvizsgálat során megállapították, hogy gyenge az egyik baba szívhangja. Az alaposabb kivizsgálás után ennek ellenére megnyugtatták a szülőket, hogy nincs komolyabb baj. Erika és Tibi boldogan készült a szülői szerepre. Május elsején, késő este elfolyt a magzatvíz, ezért a pár a kórházba sietett. A kismama közel húsz órán át vajúdott, mire felsírt a kisfia.

A kisunokám jól van! Teljesen egészséges, 3400 grammal született

– mesélte boldogan a nagymama, Edina. Mikor azonban a kislányról érdeklődtünk, szomorú hírről számolt be.

Ő felköltözött az Úrhoz. Sajnos nagyon gyengécske volt az élethez

– fogalmazott a nagymama.

A kis Tibor egészségesen született. Fotó: Olvasói

Edina azt is elárulta, hogy ugyan azt tervezték, teljesítik a kis Dominik utolsó kívánságát, de rájöttek, hogy ezt mégsem tehetik meg.

A roma hagyományokkal eleve ellenkezik, hogy az újszülöttnek egy elhunyt családtag nevét adjuk, de az volt a véleményünk, hogy a kisfiam kedvéért a tradíciót figyelmen kívül hagyjuk. A mai tragédia után azonban beláttuk, jobb komolyan venni a szokásainkat

– érvelt Edina.

A pici végül a Tibor Marcell nevet kapta. Ha minden jól megy, pénteken hazavihetik a kórházból. A két nagymama mindent elkövet, hogy tehermentesítsék a fiatal párt.

- Most az a legfontosabb feladatom, hogy a menyem mellett álljak. A fiam még el sem mondta neki, mi történt a kislánnyal. Tibi szerint jobb, ha egy orvostól tudja meg. Szeretném a fiamat és Erikát is mielőbb átölelni és kisfiukat a karomban tartani- fejezte be Edina.