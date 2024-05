Most ismétlődött meg a múlt hét legmegrázóbb magyarországi tragédiája

Ismét meghalt egy motoros Cseszneknél a 82-es főúton. A Tények információi szerint egy autó átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan karambolozott vele. Ezután még egy másik kocsi is a roncsokba csapódott. A tragikus balesetben négy fiatal megsérült, a motoros pedig a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Ezen a szakaszon a múlt hétvégén is történt tragédia. Akkor egy kocsi és egy motor ugyanígy frontálisan ütközött. A motoros, egy 48 éves családapa szintén a helyszínen meghalt, ahogy történt az most, egy héttel később is.