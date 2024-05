Imádod az epret? Íme 3+1 tipp annak érdekében, hogy sokáig elálljon az otthonodban

Az eper sokak kedvenc gyümölcse. Könnyű és zamatos ízének köszönhetően sok minden készíthető belőle és önmagában is kiváló. A baj vele csak egy: az eperszezon rendkívül rövid. Épp ezért az ember, ha teheti, akkor a lehető legtöbbet próbál megenni és venni belőle az érési időszakban. Van azonban, amikor eltúlozzuk a helyzetet, és többet vásárolunk a kelleténél. Ez pedig azért baj, mert az eper mindamellett, hogy rövid ideig van szezonja, hamar meg is romlik. Íme épp ezért most 3+1 tipp, hogy sokáig élvezhesd otthon ezt a gyümölcsöt, ha már nagy tételben vásároltál belőle.

Így tárold tökéletesen az epret! Fotó: Pexls

Az első és legfontosabb lépés: válogassunk!

Nyilván ez nem minden esetben lehetséges, de ha tehetjük, akkor nézzük meg, milyen eperszemeket is akarunk vásárolni. Egy sérült gyümölcs ugyanis sokkal hamarabb megromlik, mint ép társa és a többieket is könnyen tönkreteszi.

Második lépés: ne tisztísd meg rögtön!

Habár mosatlan gyümölcsöt nem szabad enni, az is fontos, hogy ne mossuk meg az összes epret azonnal. Egyszerre csak annyi szemet tisztítsunk meg, amennyit megeszünk vagy felhasználunk. A többit tegyük a hűtőbe, ügyelve arra, hogy ne érje őket ott sem víz.

Harmadik: óvasotan tároljuk!

Mivel ez a gyümölcsfajta rendkívül puha, így könnyen sérül. Ez azért baj, mert a megnyomódott eper sokkal könnyebben romlik, így amennyiben lehet, ne egymásra pakoljuk őket, hanem egymás mellé úgy, hogy legyen köztük egy kis hézag. Ha azonban erre nincs lehetőség, akkor úgy pakoljuk egymásra őket, hogy a sorokat válassza el egy papírtörlő, amely magába szívja a nedvességet, így megelőzve a poshadást.

+1:

Hogyha sok eper marad felhasználatlanul, és már nincs ötletünk, mit kezdjünk vele, le is fagyaszthatjuk. Igaz, felengedés után már nem lesz olyan az állaga, mint frissen, de így is használhatjuk turmixban, vagy készíthetünk hűsítő eperkrémlevest belőlük

- írja a Mindmegette.