Brutális idő vár ránk pénteken, egyes vármegyékre 3 riasztást is kiadtak

Pénteken is marad az erősen felhős, borult égbolt. Esőre, záporra, zivatarra főként az ország délnyugati felén élők számíthatnak, ám északkeleten, keleten is előfordulhat kis mennyiségű csapadék. A csapadékhajlam a nap második felében fokozatosan csökken. Addig is viszont a Hungaromet több vármegyére is riasztást adott ki. Egyes területekre, Baranyára, Somogyra, Tolnára, Vasra még három vészjelzést is kiadott az alábbi szövegekkel:

1. Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! 2. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. 3. 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Zivatarok miatt adták ki a legtöbb vészjelzést. Fotó: HungaróMet

Az eső mellett a szél lesz még az, amely megkeserítheti a napunkat, ugyanis az északi szél helyenként élénkké, viharossá válhat. Főként a Nyugat-Dunántúlon van erre is esély, így ennek fényében pénteken a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket azon térségekben mérhetjük. Napközben így 13-23 fok várható.