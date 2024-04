Mindenki csodájára fog járni Európa legnagyobb tárlatának, amelynek a Városliget ad otthont

Igazán különleges élményben lehetett részük a Ripost a munkatársainak, ugyanis a lap bejutott a Néprajzi Múzeum legtitkosabb termeibe, ahol testközelből láthatták, hogyan készítik elő a többszáz éves műtárgyakat a restaurátorok.

Bosnyák övcsatok és ékszerek Fotó: Néprajzi Múzeum

Látták, ahogy a föld alatti műhelyben egy szúette, századforduló előtti teknőn és egy régi csizmán dolgoznak éppen, és ahogy többszáz éves kerámiákat tisztítanak a munkatársak, hogy időben elkészüljenek a hamarosan nyíló kiállításra. A gyűjteményt eddig hely hiányában nem lehetett bemutatni, de most végre méltó helyére kerül, ugyanis most épül a minden eddiginél nagyobb és átfogóbb kiállítás. A 3000 műtárgyat bemutató tárlat szeptemberben lesz látogatható, most a legnagyobb titokban készülnek a munkatársak a megnyitóra. A nagy ívű kiállítás cseppet sem lesz unalmas, egész történeteket fog elmesélni az ide látogatóknak. A magyar és a nemzetközi gyűjteményt nyolc témakörre építik fel a kurátorok. A múzeum igazgatója, dr. Kemecsi Lajos elmondta a lapnak, hogy az állandó kiállítás 150 év történetét öleli majd fel. A múzeum épülete méretében és a kiállítótér kialakításában is ehhez a gyűjteményhez készült. Olyan tárgyakat tudnak bemutatni, amelyek eddig hely hiányában a polcokon várták sorsukat.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa beszél az állandó kiállítás előkészítéséről Fotó: Bánkúti Sándor

Végre a múzeum első műtárgyát is láthatják, amely Xántus János távol-keleti expedíciójából származik: egy 150 éves, papírból készült lampiont

– emelte ki a a múzeum gyűjteményének egyik legelső darabját az igazgató.

Az elmúlt két évben 3 millió látogatója volt a Liget intézményeinek. Az idő bebizonyította, hogy a emberek belakták a Városligetet

– húzta alá Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa.

Ahogy ez elmondható a Néprajzi Múzeumról is, amely az új, állandó kiállítás építése miatt június közepétől szeptemberig bezár. Az egész Kárpát-medence népi tárgyi örökségét átfogja majd ez az állandó tárlat. A múzeum szakemberei nyolc évig készítették elő a témaköröket, amelyek köré csoportosították a tárlatot.

Egy tárgy önmagában nem létezik, mert az emberek úgy értik meg a tárgyak üzenetét, ha történet is van hozzá. És ez a kiállítás a történetmesélésben lesz erős, mert élményszerűen mutatja majd be a népi hiedelmeket

– mondta a Ripostnak Baán László miniszteri biztos. - Biztos vagyok benne, hogy ezt a tárlatot mindenki csodálni fogja, érdemes lesz idelátogatni nemcsak Győrből vagy Debrecenből, hanem Glasgow-tól Barcelonáig mindenhonnan.

"Nem véletlenül központi eleme a busó jelenség, amely a magyarság sokszáz éves hagyományát örökíti meg. Ez a kiállítás nem egynapos program lesz, hanem sokszor fognak visszatérni az emberek, mert izgalmas és látványos" - tette hozzá a miniszteri biztos.

Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum igazgatója (balra), Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója (középen) és Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa a már elkészült kiállításrészben Fotó: Bánkúti Sándor

A múzeum folyamatosan gyarapodik

A múzeum munkatársai folyamatosan kutatják a néprajzi tárgyakat, a kiállításban a legfrissebb szerzeményét tavaly gyűjtötték be. Ez egy járássegítő bot és egy népviseleti ruha.

Nyolc témát mutat majd be a múzeum állandó kiállítása

A hagyományokat és a népek kultúráját különböző szemszögből fedezhetik fel majd a látogatók. Az egyik legérdekesebb témakör 1896-ba repít vissza minket, amikor a néprajzi múzeum gyűjteményébe 10 ezer magyar tárgy került be. Látható majd a nemzetközi gyűjtéseikből származó kollekciójuk és az őszi tárlaton megcsodálhatjuk Kodály Zoltán és Bartók Béla népzene kutatásainak hanganyagát, az első viaszhengereket is.

A Néprajzi Múzeum az elmúlt években a több mint 232 ezer néprajzi tárgyi gyűjteményével, az egyedülálló kéziratokkal és fényképfelvételekkel az egyik legnagyobb néprajzi központtá vált a térségben. A magyar kultúra felbecsülhetetlen értékű tárgyait őrzi, amiket végre méltóképpen tárhat a világ elé a Liget Projekt részeként létrejött új épületben.