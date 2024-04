Visszatért a színpadra a Nemzeti Színház lebénult művésze

11 éve vagyunk együtt Andival, aki a lebénulásom után is kitartott mellettem. Az állapotom miatt egy kicsit ugyan megállt az életünk, és az esküvő is várat még magára, de bízunk benne, hogy azt is mihamarabb megtarthatjuk. Természetesen szeretnénk családot alapítani, de előtte szeretnénk egy biztos hátteret megteremteni