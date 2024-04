Téged is megvisel? Ezt teszi az egészségeddel a tavaszi hőingadozás

Az utóbbi napok időjárása szinte kiismerhetetlen. Volt, hogy hosszabb időn át borongós kissé esős volt az idő, utána pedig jött a nyárias meleg. Értehető módon ez még a legerősebb és legellenállóbb szervezetet is megterheli.

A leggyakoribb panasz ebben az időben a fejfájás, de más is megterhelheti a szervezetedet Fotó: Pixabay.com

A tavaszi hőingadozás kapcsán most megszólalt dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki elárulta, hogy frontokra jellemző tünetek mellett ilyenkor más egészségügyi problémákat is tapasztalhatunk.

Azok, akiket boldoggá tesz a mostani időjárás, valószínűleg nem is tudják, hogy milyen sokan, milyen komoly nehézségekkel kell megküzdjenek ebben a időszakban

- magyarázta a szakember, aki hozzátette, hogy a hónapok óta fennálló, szélsőségekkel teli, rekordokat döntő időjárás folyamatosan megterheli a magyar lakosság legalább harmadának szervezetét és ezáltal rontja az életminőségüket.

Ha téged is megvisel a naponta változó időjárás, akkor te is tapasztalhatsz fejfájást és a keringési rendszered leterheltségét is érezheted magadon. A hőingadozásokkal teli időben megnő a sztrókok és az infarktusok gyakorisága is.

− A kora reggeli és az esti hőmérsékletek között akár 15 Celsius-fokos különbség is lehet egyetlen nap alatt, ami elképesztő hőingás - mondta dr. Pintér Ferenc, aki szerint ne csodálkozz azon, hogy pokolian fáradtnak és leterheltnek érzed magad.

A meteogyógyász a tavaszi fáradság és az ilyenkor jelentkező panaszok enyhítése érdekében érdemes több időt a szabadban tölteni, sokat pihenni, és korábban lefeküdni, hogy a szervezeted alkalmazkodni tudjon az időjárás változáshoz - írja a Ripost.