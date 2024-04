„Szüksége van még egy esélyre” - megjárta a poklok poklát a 6 éves kislány, most ismét az életéért küzd

Egy hatéves kislány legyőzte a rákot, most pedig segítségre van szüksége, hogy kifizesse a kezelése költségeit, miután a rákja visszatért.

Fotó: Unsplash.com

Amelia Kolpát 2020-ban, kétéves korában ritka neuroblasztómával diagnosztizálták a gyomrában, miután belázasodott és orvoshoz fordultak. A kemoterápia, sugárterápia és immunterápia kimerítő volt, de két év alatt, 2022-ben Amelia legyőzte a betegséget és elhagyta a kórházat.

Múlt hónapban azonban szörnyű fájdalmakkal ébredt fel, majd az orvosok megerősítették, hogy a rák visszatért, ezúttal a lábában van - írja a The Sun. Édesanyja, a 36 éves Katarzyna Bartczak elmondta, hogy a hír letaglózta őket. A család most azt szeretné, hogy Amelia kombinált kemo- és antitestkezelésben részesüljön, de nem kaphatja meg államilag támogatottan, így most pénzt gyűjtenek a magánkezelésre

Kétségbeesetten szeretnék mindent megtenni, hogy megmentsük a lányom életét. Ez az egyetlen esélyünk, hogy megmentsük. Tudjuk, hogy jól reagál a kemoterápia és az antitestek kombinációs kezelésére. Olyan sok mindenen ment keresztül, hogy a gondolat, hogy újra át kell élnie, borzasztó, de tudjuk, hogy ezt meg kell tennünk. Egyszer legyőzte a betegséget, csak szüksége van még egy esélyre

- fogalmazott az anya.