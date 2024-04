Orbán Viktor ellátogatott Győr belvárosába, folytatódott az országjárás

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor elmondta, hogy kezdődik a kampány. Az államfő a gazdákról is beszélt, nagyon fontos gondolatokat és üzenetet fogalmazott meg:

A magyar gazdák ma jóval erősebbek, mint voltak. Mi ezt folytatni fogjuk, ránk lehet számítani. Zárójelben mondom: mégiscsak én volnék Magyarország első falusi miniszterelnöke. Kitől várjon a magyar gazdatársadalom, meg a magyar vidék, meg a magyar falu segítséget, hogyha nem a közülük jövő miniszterelnöktől? Úgyhogy rám számíthatnak a következő időszakban is, de én csak akkor tudok segíteni, ha Önök fegyvert adnak a kezembe. Én nem leszek rest azt előrántani, lövök én mindenre, ami mozog, meg suhintok oda, ahova kell, de csak akkor, ha van a kezemben eszköz. És az én fegyverem az Önök szavazata.

Orbán Viktor / Fotó: Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor most Győr belvárosában járt, találkozott a város polgármesterével, Dr. Dézsi Csaba Andrással is, aki a Facebook oldalára kirakott pár képet is a látogatásról.

Egy nagyon kedves vendég érkezett hozzám tegnap délután Győrbe. Orbán Viktor miniszterelnök úr beugrott egy kávéra, s ha már itt járt, megmutattam a gyönyörű belvárosunkban felújításra váró Spartacus csónakházat, Vaskakas tavernát, a Schäffer házat és a Napóleon házat. Szintet lépve haladunk előre és építjük Győrt tovább. Mindketten azért dolgozunk, hogy Magyarországon és Győrben is az emberek békében élhessenek

– írta a poszthoz Dr. Dézsi Csaba András.