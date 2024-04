Orbán Viktor üzent a magyaroknak: "Csak a béke!"

Orbán Viktor nagy lépésre szánta el magát. Közelednek az Európa Parlamenti választások, és bizony megindult a kampány is. A kampányba pedig újult erővel vág bele a Fidesz. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap este profilképet váltott, ami nagy tetszést aratott a szavazók körében:

Most pedig legfrissebb posztjában summázta azt, amit reggel a Kossuth Rádióban is elmondott, és amelyről részletesen mi is írtunk.

Két út áll előttünk: háború vagy béke. A baloldal háborúpárti, mert Brüsszelből kapják a pénzüket. Mi a béke pártján állunk

- jelentette ki a miniszterelnök.