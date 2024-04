Nemrég hajléktalan volt, most 45 millió forintot keres hetente a háromgyerekes anyuka

A világ Dani Wallace csodájára jár. Sokak számára ugyanis elképzelhetetlen végrehajtani azt, amit ő végrehajtott. Nemrég még egy bántalmazó kapcsolatban élt: partnere verte, majd gyermekeivel hajléktalan lett, ő azonban nem adta fel. Küzdött, és hitt abban, hogy jobbra hivatott. Ezért vett egy nagy levegőt, és valóra váltotta álmait.

A hölgy élete minden téren helyre jött

Dani élete sosem volt egyszerű, ám volt egy olyan időszak, amely szörnyű mélypontba taszította. 2008-ban lépett ki két gyermekével egy kapcsolatból, amelyben a partnere verte, bántalmazta. Tudta, hogy ez mérgező számára és a gyermekeinek is, ezért úgy döntött: lesz, ami lesz, ő kiszáll. Mindössze 300 font (nagyjából 136 ezer forint) volt a zsebében, ebből kellett megélniük. Mivel nem volt hova menniük, a gyerekekkel együtt barátoknál, rokonoknál húzták meg magukat. Mindemellett a gyerekek óvodáját is fizetni kellett.

A legtöbb ember ezen a ponton megtört volna, Danit azonban nem olyan fából faragták. Elhatározta, hogy akkor is sikeres lesz, ha a fene fenét eszik. Ezért folytatta a munkát: kreatív módon próbált szempillaspirálokat eladni, emellett próbált karriert is építeni. Esténként énekelni járt el, zsonglőrködött, embereket nevettetett, majd motivációs előadásokat tartott a sikerről. Ez olyan jó vállalkozásnak bizonyult, hogy emberek sokasága kíváncsi most rá. Az üzleti életben coach lett, és a motivációs előadásait úgy tartja, hogy közben rocksztárként viselkedik, énekel, ugrál, nevettet. Egy-egy ilyen előadására 1-2 nap alatt elfogy az összes jegy, így immáron tízmilliókat keres hetente - írja a Mirror.