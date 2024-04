Magyar Péter felbukkanása padlóra küldte a baloldalt

A Nézőpont Intézet kutatása szerint nem a kormánypártok, hanem az ellenzék szavazóit érte el Magyar Péter.

A Fidesz támogatottsága (47 százalék) nem változott februárhoz képest, a baloldali szavazókat viszont megosztotta Magyar Péter színrelépése a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint, ami alapján Magyar Péter leendő pártja (13 százalék) holtversenyben van a DK–MSZP–P hárompárti koalícióval (13 százalék) és a Kétfarkú Kutya Párttal (11 százalék). Az átalakulás legnagyobb vesztese a Momentum, amely a bejutási küszöböt sem éri el (négy százalék).

Magyar Péter három hete jelentette be, hogy pártot alapít, s azzal indulni szeretne a bő két hónap múlva esedékes európai parlamenti választáson.

A Nézőpont Intézet felmérésében azt vizsgálta, hogy az új szereplőnek mi a hatása a magyar politikai versenyre. A helyzetkép egyértelmű. Miközben Magyar Péter magát centrumpártként próbálja pozicionálni, a kormánypártok szavazóit nem tudta megnyerni, támogatói a baloldali pártok meglévő szavazói közül kerültek ki.

A Fidesz–KDNP egy most vasárnap tartandó EP-választáson ugyanúgy 47 százalékot szerezne, mint a kegyelmi ügyet követően, február végén készített utolsó felmérés szerint. Ugyan az elmúlt két hónap nem volt a kormánypártok szempontjából kedvező, a közeljövőben egyre intenzívebbé váló választási kampány még további jobboldali szimpatizánsokat is mozgósíthat – írja a Ripost.

Továbbra is biztosnak tűnik, hogy a kormánypártok és a baloldali ellenzék mellett a jobboldali ellenzék is szerezhet brüsszeli mandátumot. A Mi Hazánk e héten hatszázalékos támogatottságot tudhat maga mögött (februárban még 8 százalékot).

Magyar Péter pártjára a magyarok 13 százaléka szavazna az EP-választáson, ami néhány hét alatt számottevő átrendeződést jelent. Az új párt azonban sem bizonytalan vagy inaktív szavazókat nem tudott megszólítani, sem a Fideszből nem tudott támogatókat szerezni nagy számban. Szavazói a baloldali pártok eddigi támogatói közül kerültek ki, így felbukkanása mindegyik baloldali pártnak okozott kisebb-nagyobb veszteséget.

A technikailag még nem létező Magyar-párt a baloldal harmadik középpártja lehet. A DK, az MSZP és a Párbeszéd közös listájának népszerűsége ugyanis szintén 13 százalékos (az EP-választáson a közös listáknak is csak ötszázalékos küszöböt kell elérniük), míg a Kutyapárt listájának támogatottsága 11 százalékos. A Nézőpont Intézet szerint mindez azt is jelenti, hogy a Gyurcsány-koalíciót nem erősítette a két mikropárt csatlakozása, hiszen nélkülük is elérte februárban ugyanezt a támogatottságot. A Kutyapárt viszont egy bő hónap alatt három százalékpontot erősödött.

Az elmúlt másfél hónap legnagyobb vesztesének a Momentum tűnik (négy százalék, februárban hét százalék), azaz a 2019-es kettő helyett ma egyetlen mandátumot sem tudnának Brüsszelben szerezni. Így a budapesti olimpia ellen szerveződött párt akár a párizsi olimpia előtt elveszítheti jelentőségét a baloldalon, és a többi, „futottak még” párttal kerülhet egy súlycsoportba.

