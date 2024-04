„Ideje felkészülni, mert ez 100-szor rosszabb, mint a Covid” – újabb járványra figyelmeztetnek a szakértők

Veszélyesen közel vagyunk a következő emberi járvány kirobbanásához – figyelmeztetnek a szakértők. Azután fejezték ki aggodalmukat, hogy az Egyesült Államokban valaki elkapta a madárinfluenzát egy tehéntől, ami arra utal, hogy a betegség egyre jobban terjed.

Veszélyesen közel vagyunk a következő emberi járvány kirobbanásához – figyelmeztetnek a szakértők (Képünk illusztráció) Fotó: Alexey Godzenko / Shutterstock

Egy pittsburghi madárinfluenza-kutató, Dr. Suresh Kuchipudi figyelmeztet:

Most veszélyesen közel kerültünk ahhoz, hogy járványt okozhat. Itt az ideje, hogy felkészüljünk.

James Wood brit szakértő, a Cambridge-i Egyetem munkatársa és a Cambridge-i fertőző betegségek társigazgatója szerint azonban az, hogy egyetlen esetet találtak az Egyesült Államokban, nem utal arra, hogy a vírus emberi világjárvány lesz.

Az elmúlt években a H5N1 több millió vadon élő madarat és baromfit ölt meg világszerte. Más állatoknál is elkezdett terjedni, beleértve a macskákat, medvéket, rókákat, nyérceket, oroszlánfókákat. A tehenek a múlt héten kerültek fel erre az egyre növekvő listára.

Ahhoz, hogy világjárvány legyen, a vírusnak képesnek kell lennie arra, hogy könnyen megfertőzze az embereket, és terjedjen is közöttünk. És bár egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a madárinfluenza emberről emberre is átterjedne. a szakértők attól tartanak, hogy a jelenlegi terjedés mértéke több lehetőséget ad a vírusnak a fejlődésre - írja a The Sun.

A kutatások szerint a madárinfluenzás betegek halálozási aránya akár 60 százalék is lehet.

John Fulton gyógyszeripari tanácsadó azt mondta: