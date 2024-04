"Kétszáz ezret költök magamra, ettől leszek jobb anya"

Büszkén hívja magát trófeafeleségnek egy nő, aki szerint a napbarnított bőr és az ápolt körmök a legfontosabbak. Havi legalább 500 dollárt (közel 200 ezer forint) költ magára és állítja, ettől jobb anya lesz.

Amikor a 28 éves Hope James Fifield férjhez ment Carterhez (27), tudta, hogy azt szeretné, ha a házastársa lenne a kenyérkereső, miközben ő szépen ül otthon, ezért úgy döntött, feladja óvodapedagógusi munkáját, és csak a külsőségekre koncentrál ezentúl. Ennek érdekében a kentuckyi anya havi 150 dollárt költ Pilates órákra, 40 dollárt edzőtermi tagságára és 300 dollárt ruhákra.

Szerinte az, hogy édesanya, nem akadályozhatja meg abban, hogy "elragadó" legyen.

"Mindig is hiú voltam és ez nem változott, mert anya lettem. Azon is gondolkodtam, hogy teljes sminkben megyek szülni, de aztán rájöttem, hogy a szempillaspirál biztos elkenődött volna, így inkább csak műkörmöket tetettem" - vallotta be. Mint mondja, az anyaság kedvéért sem hajlandó lemondani az önbarnítóról, a műkörmökről és a kozmetikusról.

"Még ha nem is megyek sehova, csak otthon vagyok, leggingset és pulóvert viselek, akkor is biztos, hogy kisminkelem magam és felveszek néhány ékszert. Szeretek jól kinézni és tetszeni magamnak, illetve a férjemnek, valamint jó példát mutatni a lányomnak. Mindig is szerettem volna egy gyereket, de ő csak kiegészíti az életem, nem ő az egész életem".

„Kiskorom óta trófeafeleség akartam lenni, és úgy akarok kinézni, mint egy bombázó. Szeretek dögösnek tűnni, és Cater oldalán állni, miközben megmutat engem a kollégáinak."