Akár 30 fokos kánikula is lehet a következő napokban, de utána jön a feketeleves

Pénteken sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő lesz az égen. Szerencsére azonban kizárt a csapadék. Az északnyugati szél megélénkülhet, és a hőmérséklet 23 és 26 fok közé fog erősödni napközben.

Forró nyárias időnk lesz a hétvégén, utána lehűl az idő a jövő hét elején /Fotó: Pexels / Pexels

Szombaton napos és gomolyfelhős időre van kilátás, továbbra is eső nélkül. Az északnyugati szél azonban többfelé lesz élénk. Emellett 22 és 27 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap fátyol- és gomolyfelhők zavarják a többórás napsütést, ám csapadék nem fordul elő. A délnyugatira forduló szél megélénkül, azonban ez sem tudja megállítani a kánikulát, akár 24 és 29 fokos nyári meleg is lehet.

Hétfőn estig nem várható változás: marad az áprilisi nyarunk, sok napsütéssel. Estétől azonban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és záporok, illetve zivatar is előfordulhat. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél fokozódik viharossá. Ezek ellenére akár 30 fokos kánikula is lehet, miközben másnap brutális lehűlés várható - számolt be róla a Köpönyeg.hu.