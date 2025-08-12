Egy póló buktatta le a milliós zsákmánnyal távozó lakiteleki betörőt

Augusztus 10-én hajnalban betörtek egy lakiteleki pizzériába. A tolvaj az egyik ajtó üvegét betörve jutott be, majd több mint egymillió forintot tartalmazó pénzkazettával távozott.

Fotó: Police.hu

A biztonsági kamerák baseballsapkás, kapucnis, kesztyűs és overallt viselő férfit rögzítettek, ám az álca nem volt tökéletes, ugyanis az overall alól kilátszott a pólója egy darabja, rajta egy feliratrészlettel.

A nyomozók korábbi felvételeket is visszanéztek, és kiderült, hogy a betörés előtt egy férfi járt a pizzériában ugyanabban a pólóban. A rendőrök így azonosították a 34 éves helyi férfit, akit még aznap kihallgattak. Bár tagadta a bűncselekményt, házkutatáskor megtalálták nála a betöréskor viselt pólót és cipőt, amelyeket lefoglaltak - írták a Rendőrség oldalán.