Egy póló buktatta le a milliós zsákmánnyal távozó lakiteleki betörőt

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 11:03
nyomozásbetörés
A tolvaj mindent megtett, hogy eltüntesse nyomait, de egy apró figyelmetlenség végzetes hibának bizonyult. A rendőröknek elég volt egy kikandikáló pólórészlet, hogy eljussanak hozzá.

Augusztus 10-én hajnalban betörtek egy lakiteleki pizzériába. A tolvaj az egyik ajtó üvegét betörve jutott be, majd több mint egymillió forintot tartalmazó pénzkazettával távozott.

Fotó:  Police.hu

A biztonsági kamerák baseballsapkás, kapucnis, kesztyűs és overallt viselő férfit rögzítettek, ám az álca nem volt tökéletes, ugyanis az overall alól kilátszott a pólója egy darabja, rajta egy feliratrészlettel.

A nyomozók korábbi felvételeket is visszanéztek, és kiderült, hogy a betörés előtt egy férfi járt a pizzériában ugyanabban a pólóban. A rendőrök így azonosították a 34 éves helyi férfit, akit még aznap kihallgattak. Bár tagadta a bűncselekményt, házkutatáskor megtalálták nála a betöréskor viselt pólót és cipőt, amelyeket lefoglaltak - írták a Rendőrség oldalán.

