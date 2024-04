Egy tinédzsert megütött, egy nyugdíjast pedig a villamossínekre lökött a részeg 20 éves - Fotó

Ittas volt és ideges. Ezzel védekezett az a 20 éves fiatal, aki ámokfutásba kezdett Csehországban, több idős embernek is nekiment. A féri az ostravai Svinovské mosty villamosmegállóban kezdte az agresszivítását, amelyet a kamerák is felvettek. Amin jól látható, hogy gyorsan sétálni kezdett, majd minden előjel nélkül nekiment két másik várakozónak. Egy 16 éves fiút megütött, majd egy 69 éves nőnek is nekiment, aki a támadás erejétől a sínekre esett.

A sínre lökött idős nőt segítségnyújtás nélkül ott hagyta. / Fotó: ÚjSzó

A részeg férfi ezt követően elrohant a helyszínről, hátrahagyva a sérült idős nőt, akinek a megtámadott tini és egy másik szemtanú segített.

Az agresszív ámokfutás azonban itt nem ért véget. A magát még mindig dühösnek érző 20 éves a villamosmegálló után egy eluljáróban lévő idős, gyanútlan 73 éves férfit, majd egy 53 éves nőt is megtámadott. A helyi rendőrök ezt követően fogták el, nagyjából fél órával később - írja az Újszó.

Eva Michalíková rendőrségi szóvívő közölte: az ellenőrzés során, alkoholtesztet követően kiderült, hogy alkoholos befolyásoltság alatt állt. Két ezrelék alkoholt találtak a szervezetében. Mentsége elfogását követően csak az volt: ideges volt.