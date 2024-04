„Elmondhatatlanul hiányzik” - megrendítő vallomást tett Gesztesi Károly utolsó szerelme

Ma lenne 61 éves Gesztesi Károly. Szerelme, Mattesz Csilla számára fájdalmas ez az évforduló, mert ilyenkor mindig együtt ünnepelték a születésnapjukat.

Gesztesi Károly ma lenne 61 éves (Fotó: Bors archív)

Gesztesi Károly hatalmas űrt hagyott maga után

A színművész négy évvel ezelőtt, 2020. január 4-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Az úszónő és Karcsi éppen tizenegy évvel ezelőtt, születésnapjukon találtak egymásra. Bár azt mondják, hogy az idő begyógyítja a sebeket, azonban a Csilla úgy érzi, fájdalma mit sem csillapodott. A Borsnak elárulta, elmondhatatlanul hiányzik neki a színész, és az űrt, ami maradt benne, semmi nem tudja betölteni. Egyetlen vigaszt unokája és a lánya nyújt számára, valamint az emlékei, az az időszak, amit Karcsival tölthetett együtt.

– Amilyen az időjárás, olyan szomorú ez a nap is.

Négy éve ment el, de ugyanúgy hiányzik, mint az első nap után.

– Hiányzik a hangja, amikor megszólalt a telefonban, ahogyan nevetett, és amikor meghallom a szinkron hangját a televízióban, át kell kapcsolnom egy másik csatornára, mert képtelen vagyok hallgatni – kezdte lapunknak.

Mattesz Csilla és Gesztesi Károly a halála előtti években mindig együtt ünnepelték a születésnapjaikat (Fotó: Szabolcs László)

Mindig együtt ünnepelték a születésnapjukat

Csilla napjait az évfordulók közeledtével a szomorúság uralja. Már a tegnap estéje is Karcsi megemlékezésével telt.

– Van egy Shrek bábum, amit a 60. születésnapomra kaptam egy barátnőmtől. Magamhoz öleltem, gyertyát gyújtottam, kitöltöttem egy pohár rozét, és hosszasan a régi fotóit nézegettem. Úgy aludtam el, hogy ez a figura a kezemben volt.

Amikor a halálának van az évfordulója, vagy most a születésnapján eluralkodik rajtam a szomorúság.

– Azóta nincs boldog karácsonyom, és nem volt egy szép áprilisom sem. Nekünk majdnem egyszerre van a születésnapunk, jövő héten, 25-én töltöm szintén a 61. életévemet. Ilyenkor mindig a kedvenc éttermünkbe látogattunk el, ahol órákat töltöttünk el együtt. Azok a pillanatok csak rólunk szóltak. Sokat tervezgettünk, középpontban volt a család és a munka. A szomorúságomra még ez a rossz idő is rányomja a bélyegét. Az égiek jelzik, hogy odafönt az angyalkák Karcsira gondolnak – mondta szomorúan Gesztesi Károly utolsó szerelme.

A színművész 2020. január 4-én hunyt tragikus hirtelenséggel (Fotó: Bors archív)

„Hiszem, hogy Karcsi fent az égből büszke rám”

Mattesz Csilla maga sem tudja, hogy sikerül-e valaha is túljutnia Károly elvesztésén. A színművész halála után a munkába menekült, és ez ma sincs másképp. Anno ígéretet tett szerelmének, hogy megvalósítja az álmait és ez sikerült is, elindította az új vállalkozását, a Mattesz Baby Spa-t, amit élete művének tekint, és csakúgy, mint a Vizikpók SE-ben, itt is sérült és nem sérült kisbabák mozgásfejlesztésével foglalkozik a vízben.

– Hallom, hogy nevetve mondaná nekem: „Figyelj, Csucsu. Az élet olyan, ami egyszer van. Ne éld, hanem éld meg az életet. Csináld, ami neked jó. Figyelj másokra, de az első te legyél. Vigyázz magadra!” Amióta ő nincs, nagyon belevetettem magam a munkába.

Lehetne, de sosincs szabadnapom, mert akkor érzem magam biztonságban, ha dolgozom.

– A babák, a gyerekek töltenek föl. Tudom, hogy egy picit túlzásba viszem, de ha pihenek, akkor sem vagyok felhőtlenül boldog. Az élet megy tovább, teszem is a dolgom, az unokámmal, a lányommal, és azon dolgozom, hogy átadjam, amit tudok. Hiszem, hogy Karcsi fent az égből büszke rám. Ha ezekre gondolok, akkor mindig picit feltöltődöm – mondta érdeklődésünkre Csilla, majd hozzátette:

– Jó lenne, ha egy kicsit többet hallanánk róla. Nem feltétlenül „csak” Karcsira gondolok, hanem mindenkire, akik már elmentek. Örülnék, ha nem csak a YouTube-on, a Facebook-on, hanem a televízióban is gyakrabban látnánk – mondta.