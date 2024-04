Félkarú rablókkal seftelő "üzletember" pártját vette meg Magyar Péter

A számtalan hátrányos helyzetű családot ellehetetlenítő játékgépekkel keresett milliókat Magyar Péter új pártjának alapítója Deák Boldizsár. A tipikus kamupártként „működő” Tisztelet és Szabadság (Tisza) Párt kiválasztásáról a baloldal új reménysége korábban azt mondta: a közös értékrend alapján döntött mellettük.

MTI/Lakatos Péter

Nincs jó híre Egerben és környékén annak a Deák Boldizsárnak, akinek kamupártjára rácsatlakozva igyekszik indulni a 2024-es európai parlamenti választásokon Magyar Péter. A baloldal új sztárja a minap jelentette be, hogy a Tisztelet és Szabadság (Tisza) Párt égisze alatt kíván részt venni a megmérettetésen. Rögtön kiderült azonban, hogy valódi kamupártba sikerült bevásárolnia magát Magyarnak. A Tisza Pártot gründoló két férfi – Deák Boldizsár és Szabó Attila – kezdeti ígérgetéseellenére ugyanis alakulatuk még csak jelölteket sem volt képes kiállítani a 2022-es országgyűlési választásokon.

Milliókat hoztak a konyhára a nyerőgépek

A kamupárt egyik alapítója az a Deák Boldizsár, aki mindenféle kétesgyanús ügyletekbe belefogó üzletember hírében áll Egerben és környékén. A régióból származó információink szerint a férfi sokáig a kaszinóbizniszben utazott, és a legkiszolgáltatottabbakat kifosztó automata játékgépek 2012-es betiltása után orrolt meg a kormánypárokra.

A Kisalföld című regionális lap már 1993 januárjában arról cikkezett, hogy Deák Boldizsár kaszinót nyitott Győrben. Az erősen reklámszagú írásban Magyar Péter újdonsült párttársa úgy fogalmazott:

„A megyében egyedül nálunk van American Poker (öt ilyen gép van a játékteremben) és aki ebbe belekóstol, az biztos visszajáró vendégünk lesz.”

Ezután Deák hosszan ecsetelte, hogy náluk nincs záróra, az ajtajuk éjjel-nappal nyitva áll, és a betérők kedvükre válogathatnak a gyümölcsös automaták és a „félkarú rablók” között.

„Nem bántam meg a beleölt milliókat”

– mondta már szűk egy évvel később ugyanannak a lapnak Deák, amikor egy cikkben Magyarország „egyetlen automata rulettjével” dicsekedett.

A fentiek alapján tehát nem csoda, hogy rosszul érintette Magyar Péter új párttársát, hogy a Fidesz-KDNP 2012 novemberében végleg betiltotta a sok családot a tönk szélére sodró automata nyerőgépeket.

Deák Boldizsárnak egyébként számtalan cég kapcsolódik a nevéhez, amelyek jelentős részét felszámolták. A győri kaszinós kalandot a kilencvenes évek első felében a BelMondó Gold Kft-n keresztül csinálta végig Magyar Péter párttársa, majd később Fortuna Roulette Kft. néven is volt egy szerencsejáték szervezésére szakosodott vállalkozása, amely információink szerint Heves és Nógrád megyékben terítette a nyerőgépeket.

Közös értékrend alapján választott Magyar Péter?

A Tisza Párttal való összeborulását Magyar Péter a tőle megszokott ködösítés után hozta nyilvánosságra április 10-én, és Deák előéletét látva talán nem véletlen, hogy rögtön igyekezett is elzárni a sajtót az őt befogadó kamupárt vezetőitől, amikor egy Facebook-bejegyzésben azt írta:

„A sajtó képviselőinek jelzem, hogy a párttal és annak indulásával kapcsolatban én nyilatkozom. Kérem, hogy a korábbi alapítókat, civil embereket ne zaklassák feleslegesen.”

A baloldal üdvöskéje hétfőn még azzal dicsekedettaz ATV-ben, hogy több párt is van, amivel összeállhat, és B illetve C opcióval is készül arra az esetre, ha a hatalom – orosz mintára –megpróbálná adminisztratív eszközökkel ellehetetleníteni indulását az európai parlamenti választásokon.

Emlékezetes: sokan várták, hogy Magyar már az április hatodikára szervezett tüntetésén nyilvánosságra hozza, milyen színekben indul majd a nyári voksoláson. Ugyan a nagy bejelentés elmaradt, aznap 24.hu kérdésre válaszolva Magyar úgy fogalmazott:

„Kis Pártot szerettem volna, akinek (!) nincsen tevőleges, tényleges, vagy egyébként vállalhatatlan múltja. És a benne lévő szereplők is a mi értékrendünkkel, … meg egyébként az értékrendje is a mienkhez hasonlít.”

Ma már azt is tudhatjuk, hogy a baloldal új csodafegyvere egy játékgépeken megtollasodó kamupártvezérben találta meg azt a politikai szövetségest, akivel megegyezik az értékrendje.