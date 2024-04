Döbbenet: vetkőzve menekült a rendőrök elől egy jogosítvány nélküli autós ámokfutó

Különleges eset történt akkor, amikor a rendőrök ellenőrzés alá akarták vonni azt a férfit, akit korábban eltiltottak a közúti járművezetéstől engedély nélkül vezetés miatt. A férfi azonban nem törődött ezzel, több alkalommal is ugyanúgy kocsikázott az eltiltás hatályának ellenére. Egy ilyen alkalommal azonban Dunaújvárosban ellenőrzés céljából leintették őt a rendőrök. A sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel tovább hajtott a rendőrségi autók megkülönböztető fény- és hangjelzését figyelmen kívül hagyva.

Vetkőzve menekült a rendőrök elől. Fotó: Shutterstock

A férfi menekülés közben veszélyes manővereket, előzéseket hajtott végre, melynek során több gépkocsit fékezésre vagy az útról történő lehúzódásra kényszerített. Többször átlépte a 100 kilométer per órás sebességet, sőt, egy alkalommal a ruháját is levette, és kidobta az ablakon, hogy ezzel is akadályozza az őt üldöző egyenruhások kilátását, olvasható a Fejér Vármegyei Főügyészség közleményéből.

A sofőr ezt követően menetiránnyal szemben hajtott be a körforgalomba és az úttorlaszként használt gépkocsit is nagy sebességgel kikerülte, majd egy ingatlan udvarán hagyta az autóját, ahonnan elszaladt. Közel 10 kilométeres menekülése során csaknem minden közlekedési szabályt megsértett.

A jelenleg szabadságvesztés büntetését töltő férfit az ügyészség közúti veszélyeztetéssel és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétségével vádolja, vele szemben azt indítványozta, hogy a bíróság börtönbüntetésre ítélje és ismét tiltsa el a közúti járművezetéstől.