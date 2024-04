Brüsszel elárulta az európai gazdálkodókat, változás kell!

Méltatlannak tartom azt a jelenlegi helyzetet, hogy az Európai Parlamentben nagyon kevés olyan képviselő van, aki az agráriumot érti, megérti vagy abból él. Ha pedig vannak is, akkor nem sikerült kellőképpen érvényesíteniük az európai gazdák akaratát. Az az agrárpolitika, ami a most záruló ötéves ciklusban zajlott, az egy zsákutca, egy szörnyű kísérlet, amiről már most látszik, hogy megbukott. Ez a mostani helyzet egy "sötétzöld" ámokfutás. Ezen változtatni kell, és ebben a gazdálkodóként, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökeként szerzett tapasztalataimat hasznosítva szeretnék részt vállalni