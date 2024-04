Belépés előtt is átvizsgálnak - szigorításokat jelentett be a Tesco

Anglia már közel sem olyan biztonságos ország, mint egykoron. A szigetország rendkívül sok bevándorlót fogadott be már korábban is, emiatt a bűnözések száma megugrott. Rekord magas az utcai késelések száma, sok a gyilkosság és az erőszak, és természetesen a lopások is. A bristoli Tescónak most lett elege, ezért szigorításokat jelentettek be. A tervezet szerint bővítik a biztonsági kamerák rendszerét, emellett már a belépésnél is átvizsgálják a vevőket. Mielőtt tehát beléphetnének az üzletbe, egy alkalmazott átnézi, hogy mi minden van a vásárlónál. Ennek keretei között ellenőrizni tudja, hogy nincs-e nála olyan segédeszköz, amivel lophatna. Az intézkedés sokakat felháborít, de egyre több üzlet kénytelen új stratégiákat kidolgozni a lopások ellen - írja a Daily Star.