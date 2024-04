A közelgő európai választásokról tett bejelentéseket Orbán Viktor

Európa rendkívül nehéz időket él meg. Háború dúl Ukrajna és Oroszország között, a világ pedig egyre inkább egy újabb világháború felé sodródik. Brüsszel vezetői katonákat akarnak küldeni a frontra, hogy ezzel mi is belekeveredjünk a fegyveres konfliktusba, és nem veszik figyelembe, hogy a nép békét akar. De egyre hangosabbak a békepárti politikusok is. Emellett meg kell küzdenünk a bevándorlással és a gender-propagandával. Ezekről a fontos kérdésekről beszélt ma reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.

A brzeli politikusok katonákat küldenének Ukrajnába.üss

A világ egy veszélyes hellyé vált

- kezdte Orbán Viktor, és kifejtette, mindenki attól retteg, hogy az izraeli háború átcsaphat egy államok közötti háborúvá. Az iráni légi csapások és a ma hajnali események is ebbe az irányba mutatnak. Emellett Balkánon is békétlenségek vannak.

Stratégiai nyugalomra van szükség, most nem lehet kapkodni

- mondta.

Minden háborút, konfliktust a maga módján kell kezelni. A közel-keleti konfliktusból újból menekültek lesznek és gazdasági gyengülés, éppen ezért fékezni kell ezt a konfliktust is. Az ukrajnai helyzet azonban más. Míg a keleti háborút Brüsszel csitítani szeretnék, addig az ukrán háborúról a saját háborújuknak tekintik a brüsszeliek. Míg mi, magyarok tudjuk, hogy ez két szláv nép háborúja, addig Brüsszel nemcsak fegyverekkel tömi Ukrajnát, hanem már a NATO is egyre jobban csúszik bele a háborúba.

Azzal, hogy kimondták, hogy katonákat is lehetne küldeni, egy új fejezet kezdődött

- mondta a miniszterelnök, és kiemelte, hogy ebből nekünk ki kell maradnunk.

Ameddig pedig Magyarország élén nemzeti kormány áll, addig ki is fogunk maradni a háborúból. A NATO egy védelmi szövetség: az alapvető koncepciója a tagországok védelme. Szó sincs arról, hogy a NATO területén kívül megtámadjunk közösen egy másik országot. Ez az alapvető célokkal ellenkezik. Az Unió azonban más tészta. Nagyon kell figyelni arra, hogy az Unió ne küldje el a magyarok pénzét Ukrajnába. A Vatikán még a béke oldalán áll, azonban Magyarország egyedül van. Repedezni fog azonban a háborúpárti gondolkodás, mert az emberek békét akarnak. Igen sok gazdasági gondokkal küzd így is Európa, hiszen a saját problémáink megoldására sincs pénzünk, éppen ezért nem lehet egy idegen hatalom háborúját finanszírozni.

Az európaiak a béke megteremtését várják

A szólásszabadság nyugaton veszélyben van. Ott ugyanis a közvéleményt alkotó szervezetek (média, egyetemek, kutatók) azt kommunikálják, hogy a háborút folytatni kell.

Ma egy olyan vélemény úthenger uralkodik Nyugat-Európában, amit a magyarok el sem tudnak képzelni

- mondta Orbán Viktor.

Véleménydiktatúra van: ha egy melós kitesz egy posztot, amelyben azt írja, hogy nem ért egyet a háború támogatásával, akkor lehet, hogy másnapra kirúgják. A nyugati élet szövete átalakult. Fenyegetésben állnak azok, akik mást mernek mondani, mint amit a liberális politikusok gondolnak. Ma Magyarország nélkül nincs szabadság Európában.

Orbán Viktor elővett egy másik brüsszeli konferencián a Soros-tervet, amelyben le van írva, hogy hitelt kell felvennie az Uniónak, be kell engedni migránsok millióit, és azon országokban, ahonnan a migránsok érkeznek, alakuljanak ki biztonsági zónák, hogy elindulhassanak a bevándorlók. Soros György terve, hogy szétverje Európát, és jelenleg is ennek a tervnek a végrehajtása zajlik most is Brüsszel révén.

Azt a magyarok döntik el, hogy Magyarország területén kivel kívánunk együtt élni

- mondta.

Fontos azonban, hogy a szigorítás nem elegendő. Azt kell megjelölni, hogy mi az origója, hol lehet megragadni a probléma lényegét: a lényeg, hogy szabad-e az ország területén tartózkodni egy migránsnak addig, amíg nem bírálják el az ügyét. Ha engedik, hogy átlépjék a határt a kérelem elbírálása nélkül, akkor később hiába utasítják el, "azok az emberek a büdös életben nem fognak onnan elmenni". Az lenne a megoldás, hogy a migránsoknak kívül kellene várakozniuk. Ezt kellene szorgalmazni, semmi más nem vezet eredményre.

Újabb közös tiltakozásra készülnek az európai gazdák

Nem született egyezség azóta sem a brüsszeli politikusok és a gazdák között. A háború egyik nem kívánatos következménye az ukrán gabonadömping. És mivel az EP-ben háborúpárti politikusok vannak, ezért engedik be az olcsó ukrán gabonát, amely csődbe viszi az európai gazdákat. A magyarok elsősorban azokról a piacokról szorulnak ki, ahová exportáltuk a gabonákat. Az EU nem hajlandó megvédeni az európai piacot. Ezen pedig nyernek az ukrán oligarchák és a nagy amerikai cégek. Őket képviselik az EU-s politikusok.

Jön a választás

A tények magukért beszélnek. A politika nem egy bonyolult műfaj.

A politikus megmondja, mit fog csinálni, az emberek pedig eldönthetik, hogy megválasztják-e vagy sem. Ha nem, akkor a politikusoknak menniük kell, és újakat kell választani. Az EU-s politikusok megbuktak, mert semmilyen ígéretüket nem tartották be, éppen ezért menniük kell.