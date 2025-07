„Rengeteg áldozattal járt...” - drámai vallomást tett az Odaát színésze

Jared Padalecki nyíltan beszélt az elmúlt évtizedek során megélt mentális nehézségeiről, és arról, mennyit jelentett számára, hogy a rajongók szeretettel és elfogadással fogadták őszinteségét. A 42 éves színész korábban több, az Odaát című sorozatbeli szereplőtársával együtt vett részt az idei MegaCon Orlando rendezvényen, ahol szó esett a kultikussá vált sorozat 20. évfordulójáról is – az első epizód 2005 szeptemberében debütált.

- Visszagondolva erre a húsz évre – a sztrájkokkal, a COVID-dal, meg mindennel együtt – rengeteg áldozattal járt. Sokszor éreztem úgy, hogy ez az egész egy nagy szívás, hogy nincs kedvem felkelni, elhagyni a házat, emberek közé menni - mondta a Sam karakterét megformáló színész, majd folytatta

De most, utólag visszatekintve, nagyon hálás vagyok [a rajongóknak], mert sokat osztottam meg abból, amin keresztülmentem – nem titkoltam ugyan, de még nem beszéltem róla nyilvánosan – és ezt az egészet akkora szeretettel és elfogadással fogadták, hogy az rengeteget jelentett nekem.

Padalecki külön kiemelte, mennyire hálás az Odaát rajongói közösségnek, és örömmel látja, hogy a sorozat 2020-as befejezése óta is egyre többen fedezik fel azt.

- Minél többen csatlakoznak, annál jobban emelkedik az egész — mint a dagály, ami minden hajót megemel – fogalmazott.

A színész idén árulta el, hogy 2015-ben – az Odaát forgatása közben – kórházba vonult, mivel súlyos öngyilkossági gondolatokkal küzdött.

2015-ben volt egy nagyon mélypontom

– mesélte Padalecki Tommy DiDario I’ve Never Said This Before című podcastjében, felesége, Genevieve Padalecki oldalán.

– A gondolataim átvették az irányítást, egészen drámai öngyilkossági képzelgésekig jutottam. Felhívtam a feleségem, ő pedig csak annyit mondott: Gyere haza. Hazamentem, és elvonultam egy klinikára pár hétre. Azóta egyetlen percig sem voltam öngyilkos hangulatban – tette hozzá.

– Szükségem volt egy teljes újraindításra.

A színész arról is beszélt, hogy 15 év színészkedés után teljesen kimerült:

A meghallgatásokon vagy vörös szőnyegen senkit sem érdekel, hogyan vagy valójában. Nem akarják hallani, hogy »Ma rossz napom volt, alig aludtam.« Inkább azt várják, hogy ‘Minden szuper! Nagyon örülök, hogy itt lehetek!’ Én pedig ezt csináltam évekig – mindig mások igényeihez igazodva, ahelyett hogy őszinte lettem volna.

Padalecki hangsúlyozta, hogy nem szégyelli a nehézségeit, sőt, büszkén vállalja őket.