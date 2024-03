Takács Péter egészségügyi államtitkár: Hatévesen fogtam az első pontyomat - Exkluzív interjú

Gyerekkora óta rajong a horgászatért. Hogy jött ez a szenvedélye?

Nagyapámnak hála Fekete István regényein nőttem fel. Általa szerettem meg a természetet és a vizet. Veszprém vármegyében nőttem fel, a Balaton közelében. Édesapám már két és fél éves koromban pecabotot adott a kezembe. Onnan indult minden. Kezdetben úszós módszerrel fogdostam a sneciket, keszegeket. Hatévesen pedig sikerült megfognom életem első pontyát a Balatonból. Nagyapám mozigépész volt. A céges üdülő pedig Füreden volt, ott nyaralt az egész család. Apukámmal és testvéremmel rendszeresen jártunk ki a Tagore sétányra pecázni.

Gyönyörű pontyokat fog Takács Péter Fotó: Takács Péter

Követte a családi példát? Ön is elviszi négy gyerekét horgászni?

Persze. A három fiam és a lányom is nagyon szeret pecázni. Érdekes, de leginkább a lányom rajong érte. Neki nagyon jó érzéke van hozzá. Kilencévesen már hatkilós pontyot fogott. Profi módon fárasztotta ki a feeder botjával, az orsón pedig rózsaszín a damil, azt ő választotta ki. A fiúk fiatalabbak, ők még kicsit szeleburdibbak.

Mennyi ideje jut a hobbijára?

Nagyon kevés. Nyáron a kéthetes szabadságomat Csopakon, a családi nyaralóban töltjük. Akkor igyekszem minél többször lemenni, ilyenkor a gyerekeket is viszem magammal. A szülők tudják, ez azt jelenti, hogy én nem horgászom, hiszen nekik segítek. De vannak olyan idősávok, például hajnali fél három, amikor le tudok egyedül menni a vízpartra. Ilyenkor a tihanyi révhez szoktam menni, mert ott mélyebb a víz.

Megvizsgálja a kifogott halat Fotó: Takács Péter

Bojlizik?

Dehogy. Nem tudok egy helyben ücsörögni. Feederezni szoktam, ám ha nem eszik a ponty, akkor váltok. Ilyenkor előkerül a rablóhalas szerelék, és a süllőket kergetem. Pont ezért szeretem Tihanyt, mert ott gyönyörű fogasokat lehet fogni. A gyermekeim pedig nagyon szeretik a húsát. Ha esetleg hajnali fél háromkor felkelnek, ahogy osonok ki, akkor mindig szólnak: „Apa, hozz süllőt!”. Én pedig azon vagyok, hogy megfogjam a vacsorát.

Ezek szerint nemcsak fogja, hanem fogyasztja is a halat. Egészségügyi államtitkárként, orvosként mennyire tartja fontosnak, hogy rendszeresen együnk halat?

Nagyon. Örömmel látom, hogy egyre több halat eszik a magyar. A rendszerváltás környékén két kilót ettünk egy évben, most már ez a szám 8-10 kiló körül mozog. Ami jó arány ahhoz képest, hogy nem vagyunk tengeri ország. Japánban ez a szám 32 kiló. Egyébként megjegyezném, kiváló minőségű a magyar hal.

Nemcsak fogja, hanem fogyasztja is a halat Fotó: Takács Péter

Van összefüggés a horgászat népszerűsége és a halfogyasztás között?

Biztos, hogy van. Emellett a tévében lévő főzőműsorok is sokat tettek azért, hogy népszerű étel lett a hal. Ott bemutatták, hogy nem csak halászlevet és rántott halat lehet enni.

A pucolás kinek a feladata?

Természetesen az enyém. Igaz, a nagyfiam már besegít. De az elkészítését nem vállalom. Ez általában az édesanyám vagy az öcsém feladata. Ők szeretnek főzni, én nem. Az én dolgom, hogy betegyem a hűtőbe konyhakész állapotban.

Több politikus, a volt köztársasági elnök, Áder János és a MOHOSZ elnöke, Szűcs Lajos is nagy pecás. Kollégáival volt már közös horgászaton?

Az említett urakkal még nem pecáztam együtt. A helyettes államtitkárommal, Lengyel Lászlóval rendszeresen járunk. Őt régóta ismerem, vele baráti a kapcsolatom. Vele és a sofőrömmel, Lacival csapatépítésként szoktunk elmenni a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágra. Ilyenkor teljesen magunk vagyunk, főzünk, pecázunk.

Az egészségügyi államtitkárnak ritkán jut ideje a hobbijára Fotó: Hajdú-Bihari Napló

Balaton, RSD. Ezek szerint a természetes vizeinket kedveli?

Abszolút. Még megemlíteném a Köröst is. Csak az ilyen vizeket szeretem. Horgásztam már úgymond intenzíven telepített tavon is, de bevallom, az számomra nem kihívás, hogy egy délelőtt 26 pontyot fogok. Azt szeretem, ha gondolkodni kell, figyelni a vizet, olvasni a jeleket, kialakítani a stratégiát, medertöréseket keresni.

„Szakmázni” szokott a vízparton? Megvizsgálja a halat, hogy egészséges-e?

Igen. A kifogott hal gyomortartalmát mindig megnézem. Ez a horgászat szempontjából is fontos, rengeteg következtetést le lehet vonni. A süllő esetében a gyomortartalomból meg tudom mondani, hol táplálkozik éppen. Ha gébet rejt a bendője, akkor a fenéken, ha küszt, akkor pedig a felszín közelében.

És szájfertőtlenítőt használ?

Ha nincs nagyon megtépve a hal szája, akkor nem. Ennek pedig az az egészségügyi oka, hogy a halnyálka immunglobulinokat tartalmaz, aminek saját fertőtlenítőmechanizmusa van. Úgy működik, mint az embernél, nálunk is a nyál fertőtleníti a sebet.

Említette, hogy 42 éve horgászik. Az elmúlt négy évtizedben rengeteget változott, fejlődött a horgászat. Egyre több és egyre nagyobb halak vannak a tavainkban, folyóinkban. Lassan már fel sem kapjuk a fejünket egy-egy húszkilós pontyon, amit a Balatonban fognak. Önnek mik a tapasztalatai?

Ezzel egyetértek. Óriási dolognak tartom, hogy abbahagyták a kereskedelmi halászatot a Balatonon. Örülök, hogy a magyar tengert említette, mert arról tudok igazán beszélni, hiszen ahogy említettem, ott nőttem fel és a mai napig visszajárok. Süllőt például egy időben nem lehetett fogni 35 centi felett, ennek pedig az volt az oka, hogy csak a kisebbek fértek át a busahálón. Most pedig már nem ritka a partközelben sem az 50 centis fogas. Abban biztos vagyok, ez amiatt van, hogy abbahagyták a halászatot. A másik pozitívum, hogy a szolgáltatások színvonala is emelkedett. A MOHOSZ és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján is nagyon informatív dolgokat látni. A bojlis horgászokra is figyelnek, például külön behúzós jegyek vannak. Emellett az infrastruktúra is fejlődött, remek szállásokat lehet foglalni a vízparton. Ezek a dolgok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Balaton ne csak júniustól szeptemberig legyen tele. Úgy gondolom, a horgászturizmus jelenthet erre megoldást.

Szép csukákat is fog Fotó: Takács Péter

Mennyire követi az újdonságokat, bújja a horgászmagazinokat, nézi a pecás videókat?

Minden este a horgászcsatorna műsorára alszom el. Emellett a két nagy magyar feederhorgász, a Döme Gábor és a Jankovich Krisztián videóit is nézem. Utóbbinak köszönhetem a legnagyobb, 13 kilós pontyomat, amit az RSD-ből fogtam. Ha egy adott vízre megyek, akkor szeretem megnézni, mit mondanak a profik, hogyan érdemes csinálni. Krisztián videóiból készültem fel az RSD-re, amikor először lementem. A módszere pedig működött, hiszen azonnal rekordot döntöttem.