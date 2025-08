Szilágyi István horrorháza ismét gazdát cserélt: „Vége a rémálomnak!”

A környéken csak horrorházként emlegetik azt az ingatlant, ahol 2020. május 3-ára virradóra a saját fia halálra verte a színészt, akit egy ország azonosított legendás szerepével. Szilágyi István egykori otthonában egy darabig az özvegye, Humenyánszky Jolán szobrászművész élt áldatlan állapotok között, de kilenc hónappal a tragédia után, ő is meghalt. A Budapest XVII. kerületében álló ingatlan ezután rohamosan pusztulni kezdett és a természet átvette az uralmat a düledező épület és a gondozatlan telek felett. Patkányok és csótányok lepték el a területet, sőt egy időben hajléktalanok költöztek az áldatlan állapotok közé. A tulajdonjogviszony nem volt egyszerű, hiszen Szilágyi István gyilkosa életfogytig tartó szabadságvesztést kapott brutális tettéért és éppen emiatt, eleve ki is záródott az örökségből. Hivatalosan a külföldön élő lánya lett volna az örökös, de az ő neve sosem került rá a tulajdoni lapra, hiszen a hatalmas adósságokkal terhelt ingatlanra feltehetően nem tartott igényt. Végül 2023-ban a bontásra ítélt épület és a telek árverésre került, így a tulajdonosváltás reményt keltett a környéken élőkben, hiszen a vállalkozó ígéretet tett arra, hogy rendet tesz az ingatlanban.

Szilágyi István és felesége nehéz körülmények között éltek (Fotó: Bors)

Rémisztő állapotok uralkodtak Szilágyi István meggyilkolásának helyszínén

„A családom számára vásároltam meg az ingatlant, vagyis nem befektetési céllal. Tisztában vagyok azzal is, hogy jelenleg áldatlan állapotok uralkodnak a területen, de hamarosan megkezdjük a munkálatokat.”

Öt hónapja vásároltam meg a telket és azóta tervezgetjük a családdal, hogy pontosan mit is szeretnénk kezdeni vele.

„Mostanra kezd kikristályosodni, hogy idővel használatba szeretnénk venni. Vagyis a közeljövőben rendbe tesszük a területet, ami hatalmas munka lesz. Bontani kell és rendezni a terepet, mielőtt építkezni kezdünk” – mondta a Borsnak 2023 nyarán az új tulajdonos, aki végül nem váltotta be az ígéretét, és gyakorlatilag hagyta, hogy tovább romoljanak az amúgy is horrorisztikus állapotok.

Szilágyi István egykori otthonában elkezdődött a felújítás (Fotó: Török Gergely Ádám/Bors)

„A telket már kipucoltuk...”

Kollégánk szerda délután a környéken járt és már messziről látszott, hogy valami történt Szilágyi István brutális meggyilkolásának helyszínén. A telek kitakarítását megkezdték, ami szemmel látható javulást hozott az utcaképben. Gyakorlatilag a gaz lepte ingatlant mára teljesen kipucolták és feltehetően a romos épület kipakolását és bontását is megkezdték. Erről árulkodik az udvaron álló hatalmas konténer. A tulajdoni lapról pedig az is kiderült, hogy a Lópici Gáspár karakterét megformáló Szilágyi István egykori otthona idén év elején ismét gazdát cserélt. Sikerült is elérnünk az új tulajdonost, aki röviden nyilatkozott is a Borsnak. „Való igaz, hogy nagyon elhanyagolt volt az ingatlan, de elkezdtük a munkát. Félig meddig befektetési céllal vettük meg. A telket már kipucoltuk és az engedélyektől függ, hogy végül mekkora ingatlant építünk majd fel rajta.

Most az a terv, hogy az építkezés befejeztével kiadjuk a házat, de később a családunk használja majd”

– árulta el az ingatlan új tulajdonosa.