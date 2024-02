Óriási ajándékot kapott a 2 éves leukémiás Bogi és családja

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, szörnyű helyzetbe került egy nagykanizsai család. Nem elég, hogy a kis Bogi születése is drámaian alakult, mos egy kegyetlen betegség is megtámadta. A kis család azóta Pécsen van, ahol kórházban kezelik a kislányt. Most végre hosszú idő után jó dolog is történt velük: egy jótevő lakást ajánlott nekik a Baranya vármegyei városban, hogy amikor a kislányt épp nem kemózzák, együtt tudjon lenni a család.

A most kétéves Bogi / Fotó: Bors

A most kétéves Bogi drámai körülmények közt jött világra: édesanyja, Pamela ugyanis a terhessége utolsó szakaszában koronavírussal kórházba került. A gyermeket végül az orvosok döntésére császármetszéssel kellett világra hozni.

– Már a terhesség végénél jártam, amikor egyik éjszaka arra ébredtem, hogy nem kapok levegőt. Azonnal a kórházba mentünk, ahol pár vizsgálat elvégzése után kiderült, hogy ez bizony Covid. Az orvosok nem szerették volna kockáztatni, hogy a babának baja esik, ezért kora reggel császárral meg is született a kislányom, Bogi – idézte fel kislánya születésének körülményeit a Ripostnak a nagykanizsai Turiné Fülöp Pame

la.

Az édesanya életveszélyes állapotban volt, lélegeztető gép tartotta életben. Csupán 8 nap után tért magához. Sajnos azonban ekkor sem élvezhették sokáig az együtt töltött időt, ugyanis Bogit 2023. decemberében leukémiával diagnosztizálták.

Senki nem akarja ezt hallani, pláne egy szülő nem, amikor a gyermekről van szó. Borzalmas volt, egy igazi rémálom

– mesélte könnyeivel küszködve az édesanya.

Bogi és édesapja kapcsolata nagyon különleges Fotó: Bors

A kislányt azóta Pécsen gyógyítják, ahol kemoterápiás kezelést kap. Bogival édesapja van bent a kórházban, ugyanis Pamela csak alkalomadtán lehet kislányával, mivel még a betegség diagnosztizálás előtt kiderült, hogy második gyermeküket várják, így a kemoterápia, amit Bogi kap, veszélyt jelent a magzatra.

Szerencsére jó kapcsolata van az apukájával, de azért hiányzom neki és nem érti ez a helyzetet. Az elején nagyon félt az orvosoktól is, de most már hozzászokott

– mondta.

Pamela mindeközben egy anyaszállón húzta meg magát. Nagyon megviseli őt, hogy nem lehet Bogival, viszont gondolnia kell a leendő gyermekére is.

Amikor Bogi kemoterápiát kap, utána 3 napig nem találkozhatok vele. Elmondani sem tudom, milyen érzés ez nekem

– részletezte.

A család nagyon nehéz anyagi helyzetbe is került, hiszen Pamela férje, János, nem tud munkát vállalni, mivel ő van a kórházban a lányukkal. Emiatt gyűjtést is szerveztek a családnak, hogy ezzel is segítsék őket. Egy kedves jótevő pedig még lakást is biztosított a családnak, amíg Pécsen tartózkodnak. Azóta találkoztak is az érintett felek, megtörtént a kulcsátadás is, már csak a beköltözés van hátra. Bérleti díjat nem kell fizetniük, csak a közösköltséget és a rezsit. Így, amíg tart Bogi kezelése a pécsi kórházban, addig a szülei a közelében tudnak maradni mindketten, legalább emiatt nem kell aggódniuk.