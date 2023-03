"Hunor még nem is látta a kinti világot" – sürgős segítségre van szüksége a beteg kisfiúnak

Hunor édesanyja, Szabó Nikoletta minden nap hálát ad, hogy még él a kisfia, aki gyakorlatilag 6 hónapos kora óta alig jött ki a kórházból. Most azonban a mosolygós, életvidám Hunornak sürgősen vérre van szüksége.

A vidám kisfiú szinte az egész eddigi életét kórházban töltötte

Az anyuka, Nikoletta, aki megrázó interjút adott lapunknak, igazi hétköznapi hős: egyedül neveli 3 kisgyermekét, köztük a 3 és fél éves Hunort. A kisfiúnál 6 hónapos korában légzési nehézségek jelentkeztek, és kiderült, hogy elmaradásban van kortársaihoz képest: mind értelmileg, mind a mozgásban.

Kétévesen kiderült, hogy leukémiás

A kisfiúról rengeteg vizsgálat után, kétéves korában derült ki, hogy leukémiás.

Sokkot kaptam; csak sírtam és sírtam. Az én fejemben a leukémia egyenlő volt a halállal

– mondja megrendülten az anyuka.

– Nem akartam elhinni, csak azt mondogattam, hogy vegyenek újra vért Hunortól, hogy kiderüljön, nincs ekkora baj, mert biztos, hogy tévedés az egész. A doktornő mondta, hogy sajnos nem tévedés, és folytatta tovább, én pedig csak bömböltem. Azt az érzést soha nem felejtem el. Soha ilyen félelmet, kétségbeesést és fájdalmat nem éreztem. Azt hajtogattam: mindent tegyenek meg a kisfiamért, mert neki élnie kell. A Jóistennek tervei vannak Hunorral. Kegyetlen volt. Időbe telt, mire feldolgoztam ezt a helyzetet. Beletörődni, elfogadni nem lehet, minden napot megélünk és este hálát adok, hogy megtartotta, megtartja nekem Hunort.

Hunor és anyukája, Gabriella a kórházban

"Nem is tudja, milyen színes a kórházon kívüli világ"

A súlyos kórral küzdő kisfiú szinte egész életét sterilszobában és kórházban tölti, így nem is tudja, milyen érdekes a kinti világ.

Ő nem úgy tekint erre az egészre, hogy ő beteg, neki ez az élet természetessége. Ebben nőtt fel. Nem tudja, milyen a kinti élet

– magyarázza az anyuka.

Bárki adhat vért a kisfiúnak

Folyamatosan kemoterápiát kap, csontvelő-transzplantáción is átesett

– A vérre most azért van óriási szüksége, mert mindig, minden nap pótolni kell valami transzfúziót; vérlemezkéket, hemoglobint. Ilyenkor még nincs a szervezetben annyi sejt, hogy ezeket is termelni tudja. Az új sejteknek, a donorsejteknek is idő kell, mire megerősödnek és "megtalálják a helyüket, hogy hová valók", jelenleg még "alszanak", nyugalmi állapotban vannak Hunor csontvelőjében – mondja az anyuka.

Aki vért ad, megmentheti Hunor életét

Nagyon szeretnénk, ha minél több ember adna vért, hogy Hunor mielőbb el tudja kezdeni az új életet

– mondta az anyuka, aki minden segítséget szívesen fogad, hiszen szinte miden napját a kórházban tölti a nehézségek ellenére is mosolygós fiú mellett, így nem tud dolgozni. A kisfiú két lánytestvére, a 11 éves Lara és a 9 éves Hanna is nagyon várják, hogy Hunor meggyógyuljon és újra együtt legyen a család a Somogy vármegyében lévő nemesdédi otthonukban.

Hogy adhat vért Hunornak?

Irányított véradás az ország bármely pontján lehetséges. Minden vércsoportot szívesen fogadnak.

Név: Kovács Hunor

Taj-szám: 141 849 483