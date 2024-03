Óriási fordulatot vesz az időjárás

Szerdán sok napsütésben lesz részünk kevés fátyolfelhővel, és szerencsére nem kell csapadéktól tartanunk ezen a napon. Reggelre azonban ismét fagypont köré csökken a hőmérséklet, hogy aztán napközben 12 fokig felmelegedjen.

Reggel fagyhat, délutánra pedig 10 fok fölé melegszik az idő mindennap /Fotó: Illusztráció/pexels

Csütörtökön északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől elszórtan már eső is kialakulhat. 12 és 18 fok közé erősödik azonban a nappali felmelegedés a csapadék ellenére. Az északnyugati szél megélénkül.

Pénteken az erősen felhős égből szórványosan előfordulhat eső és zápor. Élénk marad az északnyugati szél továbbra is, a hőmérséklet pedig 15 fok körül fog alakulni.

Szombaton változóan felhős időre van kilátás, elszórtan záporokkal. A délnyugati szél néha megélénkül, a hőmérséklet azonban végre tavaszias értékeket fog produkálni, 15 és 20 fok közé melegszik napközben az idő - írja a Köpönyeg.hu.

Ezen felül a héten gyenge hidegfronti hatás terheli a szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - tette hozzá a lap.