Közleményt adott ki a NASA: nóva robbanása perzseli fel az égboltot

Az ember alapvető természete a kíváncsiság, s hogy bejárja az ismeretlen vidékeket, megismerje a megismerhetetlent. Ez az oka annak, hogy minden ember kíváncsian fürkészi az eget, s gyakran tűnődünk azon, hogy vajon mi húzódhat a csillagfátyolon túl, a messzi idegenségben. Teleszkópokat veszünk és az égitesteket vizsgáljuk, űrhajókat keresünk és üstökösöket lesünk. Az égi jelenségekben pedig az emberiség történelme során gyakran valamilyen misztikus, égi jelet láttunk, éppen ezért nagyon vonzódunk az égbolt megfigyeléséhez. A NASA pedig most jó híreket közölt.

Sok titkot rejt a világűr / Fotó: Pexels

A nóva egy fehér törpéből és egy vörös óriásból álló kettőscsillag robbanásából származik, amely azért jön létre, mert a nagyobb csillagból gáz áramlik a fehér törpébe, így az robbanást vált ki. A nóvák tanulmányozása már régóta kiemelkedő fókuszba került a csillagászok körében, és egyre inkább sikerül megérteni ennek fizikai hátterét. A NASA most arról számolt be, hogy a T CtB hamarosan kitör, és ez szabad szemmel is látható lesz. Az északi csillagképen figyelhetjük meg a robbanást, a nóva körülbelül 3000 fényévnyire található a Földtől. Ez egyébként egy igen ritka jelenség, legutoljára ugyanis 1946-ban következett ez be, és a tudósok számításai szerint körülbelül 80 évente ismétlődik - írja a The Sun.