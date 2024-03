"Ez egy rakás ló***" – Uri Geller kitálalt a Pentagonról és az idegenekről

Mindenki szeretné tudni, mi az igazság. Vajon létezik intelligens élet a Földön kívül is, vagy egyedül vagyunk az univerzumban? Ellátogattak hozzánk az idegenek, vagy ufóészlelések helyett csak megtévesztéssel és átverésekkel találkoztunk eddig? Átéltük már az első "harmadik típusú találkozásokat", vagy még éveket, netán évtizedeket kell várnunk a földönkívüliek látogatására? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Pentagon, valamint az All-domain Anomália-feloldó Iroda (AARO) is, akik összesen 80 év jelentéseit nézték át, hogy aztán kijelenthessék: nem találtak semmit. Jelentésükben kiemelik: AARO által vizsgált és elemzett jelentések közül egyik sem jelent földönkívüli vagy világon kívüli technológiát. A civilek természetesen kétkedve fogadták a híreket. A kétkedők táborát erősíti a mentalista és ufóhívő Uri Geller is, aki egész konkrétan a következőképp összegezte a helyzetet: "egy rakás gőzölgő lósz***!"

Uri Geller szerint az egész jelentés kamu, hiszen léteznek idegenek Fotó: Pexels

A 77 éves kanálhajlító szerint a pénteken nyilvánosságra hozott, 63 oldalas jelentés nem mond igazat, ő ugyanis egészen bizonyos benne, hogy léteznek idegenek. Mindezt arra alapozza, hogy még 50 évvel ezelőtt egy NASA űrkutató központban ő maga is tartott a kezében olyan felvételt, ami egyértelmű bizonyítékul szolgál. Ezt a dokumentumot akkor volt szerencséje látni, amikor még a CIA felfigyelt rá különleges képességei miatt – írja a Daily Star.

A 77 éves Geller a brit lap cikke szerint tajtékzik a dühtől, ami miatt az amerikai kormány megpróbálja eltitkolni a földönkívüliek létezését és eddigi látogatásaikat.

Ez a legegyértelműbb jele annak, hogy valamit el akarnak tussolni azóta, hogy a szovjetek a csernobili katasztrófa után azt mondták: nem történt semmi

– jelentette ki.