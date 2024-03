Visszatért az ősi üstökös naprendszerünkbe: kiadták a riasztást

Legutoljára októberben írt a Bors arról, hogy a Halley-üstökös törmelékfelhőjét szabad szemmel is lehet látni. Október második felében volt ugyanis az Orionidák meteorraj legaktívabb éjszakája. A pazar látvány sokakat megörvendeztetett, és igazi káprázatos csillaghullásnak lehettünk szemtanúi. Amit azonban most jelentettek be, arra szavak sincsenek.

Sokan kíváncsiak az üstökösre / Fotó: Pixabay

A híres Halley-üstökös 76 évente közelíti meg a földet. Arról már korábban is írtunk, hogy a misztikus és titokzatos, mégis szemet gyönyörködtetően szép üstököshöz milyen félelmek társulnak: azt gondolták, hogy betegségeket, járványokat, háborúkat, nagy vereségeket jövendöl meg, éppen ezért hosszú ideig az emberek nagyon féltek tőle. Szerencsére már nem vagyunk ilyen babonásak, ha tehát a közelbe jön a csodás üstökös, inkább élvezzük a látványt.

A Mirror most arról írt, hogy egy rendkívül tehetséges fotós fantasztikus képet készített a Halley- típusú üstökösről, a háttérben pedig még az Androméda-galaxis spirálos vonásai is meghúzódnak. A 26 éves Josh Dury elmondta, hogy egyáltalán nem volt könnyű a képet elkészíteni, mert nagy a fényszennyeződés Angliában. Bár a leghíresebb üstökös tagadhatatlanul a Halley, a most lencsevégre kapott égitest is már ősidők óta bukkan fel sok-sok évszázadonként a Föld körül.