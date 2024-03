„Azt hitték, hogy részeg” – mindenki otthagyta a nagycsaládos édesanyát, majd elhunyt

Szörnyű hírek érkeztek Angliából. A 47 éves Angeline Bryan éppen egy barátjának segített a költözködésben, amikor elesett az elektromos motorkerékpárjával. A 14 gyermekkel, és 6 unokával rendelkező nő az esés során beverte a fejét, azonban nem ment kórházba, és nem is vizsgáltatta meg a sérülését, hanem tovább ment. A következő napokban többször is fejfájásra panaszkodott, de mégsem keresett fel egy orvost sem. Végül 3 nappal az esése után hívtak rá mentőt, mert már annyira rossz állapotban volt, hogy az szemet szúrt a barátainak is.

Az édesanya nem ment kórházba a sérülése ellenére sem /Fotó: GoFoundMe

A kiérkező mentősök megvizsgálták Angelinát, azonban nem szállították kórházba, mert furcsán viselkedett a nő, és az egészségügyi dolgozók azt hitték, hogy részeg az anyuka. A megrázó incidensről a Mirrornak az áldozat lánya Jaymi számolt be.

Anyámat nem vitték kórházba, otthagyták, ahol volt, és azt mondták, hogy részeg. Közben nem volt az, hanem ezt okozta nála a fejsérülése, amivel nem is foglalkozott

- mondta el a gyászoló gyermek. Angelina ezen a napon még megpróbált otthon aludni, azonban reggelre már nem tért magához, és olyan rossz állapotban volt, hogy megint mentőt hívtak hozzá, amely már bevitte a kórházba a nőt.

A vizsgálatok során kiderült, hogy négy helyen is vér van az agyában a robogós esése óta. Életmentő műtéteket hajtottak végre rajta, hogy elállítsák a vérzést, ezután pedig mesterséges kómába tették, hogy lássák, hogy reagál a műtétekre. Az ötödik napon azonban agyvérzést kapott, ezért életfenntartó-gépekre kötötték, de sajnos már nem tudták megmenteni.

- zokogta el magát a gyermeke.