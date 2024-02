„Ha van a mennyekben lelátó, Tomi ott szurkol tovább” - eltemették a tragikus körülmények között elhunyt Újpest-szurkolót

Mint arról a Bors többször is beszámolt, tragikus napot élt meg az Újpest FC szurkolótábora január végén, amikor két oszlopos tagjuk is elhunyt, tragikus körülmények között. Ismeretes: először F. Dávid vesztette életét egy szörnyű motorbalesetben, alig pár nappal később pedig B. Tamás halálhírét jelentette be a klub szurkolói köre.

Tamás a háztűzben is hősként viselkedett, temetésére százak mentek el Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelem

A férfi január 29-én, újpalotai házában pihent kutyáival, amikor az épület lángra kapott. Bár a férfi hősiesen próbálta meg kimenekíteni három ebét a házból, kettőt már nem sikerült neki, csupán az egyikük jutott ki élve az épületből. A mentés közben Tamás is súlyosan megégett. A férfi hihetetlen módon és súlyos sérülései dacára saját lábán hagyta el a lángoló poklot, ezután azonnal kórházba vitték. Ott egy álló héten át harcoltak az életéért, azonban égési sérülései olyan súlyosak voltak, hogy végül február 5-én életét vesztette.

Az egyik résztvevő elárulta, hogy a temetés szívszaggató volt: lila és fehér koszorúk tömkelegét vitték a sírhoz, míg a férfi nevét hatalmas koszorúfalra függesztették ki.

A szertartásra százak érkeztek, a hatalmas tömeg egy része pedig a meccsek szelleméhez hasonlóan pirotechnikát gyújtott.

- Rengetegen voltak, Tomit mindenki szerette. Az élete a csapata volt, a temetése ezért ilyen volt: lila és fehér színekkel, piróval, ahogyan ő élt. Felnőtt férfi létemre zokogtam

- mondta lapunknak a férfi egyik ismerőse. A tömeg egy része sorfalat állt a sírhelyig, a búcsúztatót tartó lelkipásztor is itt vonult lassan a férfi végső nyughelye felé. Itt Tamásról készült hatalmas molinó állt:

- Hiszem, hogy egyszer még újra találkozunk, és ha van a mennyekben lelátó, akkor Tomi most ott szurkol tovább

- mondta.

Barátai, csapata és ismerősei már a tűzvész után gyűjtésbe fogtak, ami jelenleg is tart, többek között a válogatott focista és egyben újpesti játékos, Csoboth Kevin egyik mezét is árverésre bocsátották.