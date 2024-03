„Megértem a fájdalmatokat” - még élhetne a két lány, ha szigorúbban büntetik a bűnözőt

A meggyilkolt diáklány, Libby Squire anyukája felajánlotta Sarah Everard szüleinek, hogy beszéljenek vele, ha szeretnének - ők ugyanúgy elvesztették a lányukat, mint Lisa Squire.

Fotó: Pixabay

Itt vagyok, ha találkozni szeretnétek. Megértem a fájdalmatokat

- fogalmazott Lisa, Libby anyukája.

Lisa túlságosan is jól ismeri az egész életen át tartó szenvedést és veszteséget. Susan és Jeremy Everard pedig most ugyanezt éli át Sarah szörnyű halála után, amelyet a rendőr, Wayne Couzens okozott. Az Everard családhoz hasonlóan Lisa is úgy gondolja, hogy lánya még ma is élne, ha gyilkosa bűneit hamarabb felderítik, ugyanis rengeteg bűncselekményt követett el a gyilkosságok előtt a két férfi.

Mindkét elkövető leleplezte magát, és egyiküket sem fogták el. Mennyi idő kell, hogy tanuljunk ebből? Libby öt éve, Sarah pedig két évvel később halt meg – most három éve, hogy Sarah meghalt, és semmi sem változott

- mondta az 53 éves Lisa.

A Libby és Sarah utolsó órái közötti dermesztő párhuzam teljesen elborzasztja Lisát.

Couzens amit csak tudott, azt bevetette, hogy Sarah-t becsalogassa az autójába, ahogy Libby gyilkosa is azt a tényt használta, hogy ő egy fiatal lány, aki az utcán sírt. Mindkét elkövető korábban körbejárta a területet, hamis ürügyekkel autójukba csalogatták a lányokat, távoli helyekre vitték őket, megerőszakolták és meggyilkolták őket, holttestüket pedig a legembertelenebb módon tűntették el.

Lisa a tragédia óta sok családdal találkozott, akik hasonlót éltek át, egymást próbálják támogatni - írja a Mirror.