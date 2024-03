"Sz*r volt a gyros" - machetával esett az elégedettlen vendégeknek a kebabos, itt a sokkoló felvétel

Régebben teljesen természetes volt, hogy elmondhattuk, mi a véleményünk az ételről, ha már egyszer fizetünk érte az étteremben. Jobb helyeken a pincérek a mai napig kijönnek, és megkérdezik, hogy mindennel elégedettek vagyunk-e. Felgyorsult világunkban azonban sokszor nincs időnk saját magunkra főzni, a mindennapos étterembe járkálás pedig nagyon drága lenne. Éppen ezért virágoznak a gyorséttermek, ahol néhány perc alatt kész ételhez juthatunk. Itt általában már nem kérdezik meg tőlünk, hogy mi a véleményünk az ételről, és az is előfordul, ha a tapintatlan vendég tapintatlan felszolgálóba fut bele.

Brutálisan a vendégeinek esett az üzlet tulajdonosa

A skóciai Glasgow belvárosában van egy Best Kebab nevű étterem, amely - a nevével ellentétben - híresen pocsék ízű ételeket ad. Az interneten számtalan videó kering arról, hogy ehetetlen ott a kebab, és sok-sok kóstoló videót töltöttek már fel. Messziről zarándokolnak ide emberek, hogy megkóstolják a rémes húst. Most két vendég videózva sétált be este az étterembe, és kértek maguknak gyrost. Amikor megkapták, rögtön kritizálni kezdték, és felháborodottan kérdezték, hogy ez mégis mi. Szerencsétlenségükre ott volt az étterem tulajdonosa is, aki azonnal ordítozásba kezdett, és azt mondta, takarodjanak az étterméből, ha valami nem tetszik. A fiatalok tovább kacarásztak és kritizálták az ételt, mire az étterem tulajdonosa machetát ragadott és kergetni kezdte a fiúkat.

A bejáratig követte őket

A fiatalok nevetve menekültek, a férfi pedig egészen az üzlet bejáratáig üldözte őket. Senki nem tett feljelentést. Egyesek szerint véresen komoly összetűzés volt, mások szerint azonban ez a cég üzletpolitikája, és a felek csak mókáztak- írja a Mirror.