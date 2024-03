Megszólalt a virológus: SOHA ne igyunk csapvizet étteremben!

Feltett ugyanis egy videót a TikTokra, amelyen azt mutatja be, hogy mennyi baktérium van egy olyan pohár csapvízben, amely egy gyorsétterem csapjából származik. Bemutatja, hogy mikroszkóp alatt hogyan néz ki egy olyan pohár víz, amely tiszta csapból folyik ki, és hogyan az a pohár, amely a kevésbé gondosan karban tartott gyorsétterem csapjából. A látvány bizony sokkoló, és sokan kommentelték, hogy soha többé nem fognak vizet rendelni étteremben - írja a Mirror. Érdemes mindazonáltal felhívni a figyelmet arra is, hogy számos termék ebből a csapvízből készül, így például a kávé, a shake, a kakó, de akár a levesek is, valamint a tésztát is ebben főzik ki.