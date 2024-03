Lezárul a nyomozás az elevenen elégetett kisbaba ügyében

Ahogyan azt a Metropol megírta korábban, 2020-ban rettenetes történet rázta meg a világot. A kegyetlen és szadista szülők - miután visszakapták a kisbabájukat, akit hanyag gondozás és drogügyletek miatt vettek el tőlük - embertelenül megkínozták a gyermeküket. Elevenen megégették és összetörték a csontjait, összességében pedig 130 különböző sebesülést okoztak neki. Végül a kisfiú szervezete feladta a küzdelmet. A szülőket most életfogytiglanra ítélték.

Nem sok öröm jutott ki a kis Finley Bodennek / Fotó: Derbyshire Police

Shannon Marsdent 27, Stephen Boden 29 évesek jelenleg, de mindketten rácsok mögött töltik életük hátralévő részét. Azért ítélt így a bíróság, mert embertelenül megkínozták kicsi babájukat, amely végül - sok-sok szenvedés után - a baba halálához vezetett. A tíz hónapos kicsi 130 különböző sérülést szenvedett el: 71 zúzódást, 57 csonttörést regisztráltak, valamint égési sérüléseket. A kis Finley kulcscsontja és combja is eltört, valamint medencecsontja két helyütt is. Ez a folyamatos rúgások és verések következménye lehet, emellett számtalan komoly sérülést szenvedett. Két komoly égési sérülést is találtak a holttest bal karján: az egyik egy forró, lapos felületből származik, a másik pedig valószínűleg egy szivargyújtó lángjából.

vádlott egyik hozzátartozója a bírósági eljárásra egy levelet írt, amelyben azt fogalmazza meg, hogy a legszörnyűbb bántalmazásnak tették ki a gyermeket. A bíró is szigorú és kemény vádakkal illette a szülőket:

Mindketten tudták, hogy Finley súlyosan beteg és haldoklik, de szándékosan elmulasztottak orvosi segítséget kérni. Gondoskodtak arról, hogy senki ne lássa, aki megmenthette volna, vagy elvihette volna onnan. Miután elszenvedte a sérüléseket, Finley minden nap jelentős fájdalmakkal, szorongással és szenvedéssel élt együtt. December 16-án nyilvánvaló volt, hogy Finley nagyon súlyosan megsérült, és teljesen nyomorékká vált. Már nem tudott felülni, hogy játsszon a játékaival. Képtelen volt enni is. Decemberen 23-án este már nyilvánvalóan haldoklott.

A szülők semmilyen megbánást nem mutattak az egész tárgyalás során. Az állami gondozók rettenetes bűntudatot éreznek, ugyanis korábban már elvették a gyereket a szülőktől, mivel azok drogoztak és nem látták el megfelelően. Akkor a szülők mindent megtettek, hogy visszakapják a kisfiút, és mesterien megtévesztették a szociális dolgozókat. Bennük kétség sem ért afelől, hogy nagyszerű szülők lesznek. A kisbaba holttestének vérében drogokat is találtak, és helyi rendőrség pedig soha nem látott ennél súlyosabb és kegyetlenebb ügyet.