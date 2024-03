Kiráz a hideg: tömegével lesznek öngyilkosok a kutyák ezen a hídon

A skóciai Overtoun-híd rejtélye a mai napig lázban tartja az embereket, ugyanis a hídról megmagyarázhatatlan okok miatt tömegével vetik le magukat a kutyák. Az 1950-es és 60-as évektől kezdve látszólag minden ok nélkül több kutya is az építmény alatt húzódó szakadékba ugrott.

Fotó: unsplash / unsplash

Azok a négylábúak, akik túlélték a zuhanást és visszatértek a hídra, ismét levetették magukat róla. Érdekesség, hogy maga az ugrás nem kis erőfeszítést igényel, mivel a híd kőkorlátja a kisebb, vagy öregebb állatok számára sokszor túlságosan magasnak bizonyul.

Az évtizedek során elhalálozott ebekről nincsenek pontos adatok: egyesek közel hatszáz elpusztult kutyáról beszélnek - ami nagy valószínűséggel túlzó adat - mások 50 halott ebet emlegetnek - írta az Origo.

Akármi is legyen az igazság, a híd rejtélye valóságos hisztériát váltott ki a természetfeletti jelenségekben hívő emberek körében. Sokan a túlvilági démonok létezésének bizonyítékát látják a kutyák öngyilkosságában, vagy a hidat ruházzák fel gonosz személyiségjegyekkel. A babonákat táplálta a hídon bekövetkezett 1994-es haláleset is: egy Kevin Moy nevű férfi meg volt győződve arról, hogy fiát a Sátán szállta meg, ezért a mélybe vetette kéthetes gyermekét, aki azonnal szörnyethalt az eséstől. Később ugyanezen a helyen az apa megpróbált végezni önmagával is.

Mivel a tudomány jelen állása szerint kizárható, hogy egy kutya szándékos öngyilkosságot kövessen el puszta depresszióból, ezért másfajta magyarázat után kellett nézni. A racionálisabb színezetű elméletek a kutyák érzékszerveire építenek, és úgy vélik, a híd alatt folydogáló patak hangja, vagy valamilyen optikai illúzió annyira megzavarja az állatokat, hogy azok az ugrást választják. Szintén elképzelhető, hogy a magas falak, valamint a fák és bokrok sűrű lombozata miatt az ebek egyszerűen nem látják, hogy az átkelő egy mély szakadékon át vezet, a csobogás hangja pedig arra ingerli a gyanútlan állatokat, hogy megvizsgálják a falon túli zaj forrását.

Mint kiderült, a kutyák orra volt felelős a halálesetekért. A híd tövében a patak mentén nyércek, egerek és mókusok tanyáztak, ezen élőlények közül pedig valamelyiknek a szaga ingerelhette a halálba vetődő ebeket.