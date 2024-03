„Az a célom, hogy újra felvehessek kétrészes fürdőruhát" – Így fogyott 30 kilót Helga, kalóriaszámlálás nélkül

Helga ugyanolyan nő, mint sokan mások. 36 éves, a helyi önkormányzatnál dolgozik és egy kisgyermeket nevel férjével, akikkel a Zala vármegyei Gelsén élnek. Története azonban egy valamiben mégis különbözik az átlagostól: ha valamit a fejébe vesz, akkor nem hagyja, hogy bármi is az útjába álljon. Így volt ez a sporttal is, amit bár általános iskolában magas szinten űzött, sőt, országos bajnokságokra is kijutott, gimnazistaként elhagyta a mindennapokból. Helga szerint éppen ez volt az oka annak, hogy a kilók egyre csak rakódtak rá, majd a várandóssága után már egyáltalán nem volt elégedett az alakjával.

Helgánál két éve, májusban jött el az a pillanat, amikor eldöntötte, változtatni szeretne Fotó: Olvasói fotó

Először fotókat készített magáról

Helga sokszor nekiállt különböző diétáknak, híres emberek zsírégető videóinak, de tartós eredményt nem sikerült elérnie. Az igazi változáshoz komoly elhatározás kellett és kitartás, ami Helgánál két éve májusban jött el.

Borzalmasan néztem ki, bő ruhákat hordtam. Mondták, tudtam, láttam, hogy kéne fogyni, de sajnos az nem így működik. Kell egy pont, amikor az ember agya rááll arra, hogy igen, most jött el az idő, meg kell csinálni, így nem maradhatok

– mesélt Helga a Borsnak arról a pillanatról, amikor eldöntötte, hogy fogyni szeretne. Első dolga volt, hogy fotókat készített magáról, minden oldalról, hogy lássa, honnan indult.

Egy cérnával mérte le magát

Majd egy hosszú cérnával lemérte a hasának aktuális kerületét. Ez lett a mércéje.

– Azt a cérnát bizonyos időközönként magam köré fogtam, és azon néztem a hasam méretének változását. Itthon kezdtem tornázni, videókat kerestem neten, kezdetben 5 perceket, aztán ahogy a testem engedte, úgy növeltem az időtartamot. Ami nekem bevált, azok a Tabata videók. Ezek 4-5 perces intenzív mozgássorozatok általában, ahogy egyre jobban bírtam egyre többet csináltam – részletezte Helga, aki a mozgás mellett az étkezésén is változtatott.

Helga két év alatt hatalmas változáson ment keresztül, sokan fel sem ismerik őt a két képet látva Fotó: Olvasói fotó

Elhagytam a fehér lisztből és cukorból készült ételeket. Ezt nagyon szigorúan vettem. Volt, hogy elcsábultam a fehér kenyér irányába, beleharaptam, de már nem nyeltem le. Tudtam, hogy nem tehetem, pedig semmi baj nem lett volna, de ezt határoztam el

– mesélt Helga az elhatározásáról, ezzel a példával szemléltetve.

17 kilót fogyott csak az otthoni tornával

A kitartása be is jött: csak az otthoni tornával 17 kilót fogyott, majd Gelsén megnyitottak egy konditermet, ahová elkezdett ő is eljárni. Az első időszakban még csak azt tanulta, hogy hogyan működnek a gépek, de azóta már van, hogy heti hatszor jár le a kondiba és az izomépítésé a főszerep.

– Kalóriákat nem számolom, sose számoltam, a lisztre és a cukorra figyelek nagyon, illetve rengeteg zöldség, gyümölcs került az étrendembe. Régen az esti filmhez megettem simán 3-4 fehér kenyeres szendvicset, ma ez már 3 almára cserélődött – részletezte Helga, akinek az elején nagyon nehéz volt megállnia a nassolást, amikor kisfiát elhalmozták édességekkel. Mára összesen 30 kilótól szabadult meg.

Helga van, hogy egy nap kétszer is lemegy az edzőterembe Fotó: Olvasói fotó

Példaképpé avatták Helgát a TikTok-on

Helga felhasználóként már régóta használja a TikTok-ot, videót azonban még nem tett közzé, egészen március 6-ig. Ekkor azonban olyasmi történt, amire egyáltalán nem számított a gelsei édesanya: valósággal felrobbant az oldala.

– Rengeteg videót láttam az edzés, fogyás, átalakulás témában. Gondoltam én is pár képet összerakok, csinálok egy videót, bár ebben nem volt nagy rutinom. Pár nap múlva, ahogy felléptem, azt hittem, valami hiba van, mert egyszerre 60-70 kommentet jelzett, 1000 fölötti megtekintést, több száz lájkot. Pár perc múlva újra beléptem, és szintén hasonló látvány fogadott – mesélt a hihetetlen élményről Helga, akinek átalakulós videóját azóta több mint 400 ezren nézték meg és 15 ezren lájkolták. A komment szekcióban egyenesen hőssé, példaképpé avatták Helgát és mindenki a titokra volt kíváncsi, hogyan sikerült a hihetetlen átalakulás.

Szuper nő vagy, sok embernek motiváció leszel szerintem

"Te vagy a példaképem. most kaptam egy plusz löketet az eredményt látva"

Durva! Gratulálok! Nem semmi meló lehetett, tényleg le a kalappal

– írták a kommentelők Helga videója alá, ami példa és motiváció lehet mindenki számára, aki eddig úgy érezte, hogy neki már nem fog sikerülni a fogyás.