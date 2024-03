Elkezdődött az ünnepség: beiktatják az új köztársasági elnököt, Sulyok Tamást

Ünnepélyes keretek között beiktatják Magyarország új köztársasági elnökét. A március 10-i ünnepséget a Szent György téren tartják meg, az eseményen közreműködik Kubik Anna színművész, Kacsó Hanga népdalénekes, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara Próká-Torok kórusa.

Fotó: MTI

Az ünnepség kezdete előtt megérkeztek a politikusok is, már a helyszínen van Schmitt Pál, Simicskó István, Semjén Zsolt, Tuzson Bence, valamint a miniszterelnök, Orbán Viktor és felesége is. A magyar kormányfő az első sorban foglal helyet, valamint Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.

Sulyok Tamás egy fekete autóból kiszállva érkezett meg, és Böröndi Gábor, a Magyar Honvédség Vezérkari Főnöke fogadta. A Magyar Köztársaság megválasztott államfőjét felállva várták a vendégek, miközben végig sétált a vörös szőnyegen. Sulyok Tamás a 7. megválasztott köztársasági elnök a rendszerváltás óta.

Sulyok Tamást a február 26-án kezdődött tavaszi ülésszak alkalmával választotta meg az Országgyűlés. Az új államfő első beszédében többek között azt mondta:

Minden cselekedetemmel azt az egységet szeretném kifejezni, hogy mi, magyarok több mint ezeréves történelemmel bíró büszke európai, és a jogot minden eszközzel érvényesíteni szándékozó nép vagyunk, mindezt meggyőződésből, érzelmektől vezérelve, humorral átszőve képesek vagyunk megtenni.

Az új köztársasági elnök első lépéseként hivatalba lépése napján, március 5-én aláírta a Svédország NATO-csatlakozásáról hozott parlamenti döntést.