„A mai nap az együttműködés megtestesítője” – fontos összefogás jött létre a magyar idősekért

A rendszeres mozgás nagy szerepet játszik az idős emberek testi-lelki egészségének megőrzésében, ezért most összefogás jött létre ennek előmozdítására.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, Hornung Ágnes, a KIM családokért felelős államtitkára és Monszpart Zsolt, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke (b-j) a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és az alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán Budapesten 2024. március 6-án Fotó: Illyés Tibor

Magyarország Kormánya úgy gondolja, hogy a nemzet a családokon keresztül nyilvánul meg. A magyar családpolitika sajátossága, hogy a 2010-től bevezetett intézkedések az egész életutat lefedik. Fontos, hogy a hálát, amivel az időseknek tartozunk minél jobban ki tudjuk fejezni

– hangsúlyozta az együttműködési megállapodás aláírásakor Hornung Ágnes, a KIM családokért felelős államtitkára. A Ripost szerint arról is beszélt, hogy a család az életünk legfontosabb közössége, hiszen a szülőknek köszönhetően tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, a helyest a helytelentől.

A család éppen ezért nemzedékek találkozása és együttműködése. Amit a szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk, azt mi magunk is továbbadjuk gyermekeinknek és az unokáinknak. Az államtitkár az időseket érintő korábbi intézkedések közül megemlítette az Idősbarát Önkormányzat Díjat, valamint a Nemzeti Demencia Programot. Ennek célja, hogy széles körben felhívja a figyelmet a betegségre és megismertesse a tüneteket a hozzátartozókkal. Emlékeztetett arra, hogy a kormány január 1-től 6 százalékkal emelte a nyugdíjakat, és februárban kifizették a 13. havi nyugdíjat is.

Nagyon fontos, hogy a társadalom gondoskodjon azokról, akik a jól megérdemelt pihenésüket töltik, ezt hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is.

„A mai nap az együttműködés megtestesítője. Az alapítvány fő missziója, hogy összefogja azokat a nyugdíjasokat, akik a pihenő éveiket aktívan, gyalogolva képzelik el. Ez az együttműködés különösen fontos, mert az időskori megbetegedések megelőzésében a rendszeres mozgás kiemelkedő szerepet játszik”

– fogalmazott.

A kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal és megígérte nekik, hogy mindig kiállnak az érdekeikért és megvédik a juttatásaikat

– emelte ki a főtanácsadó, majd leszögezte: a kormány szolgáltató államot épít, és mindennap dolgoznak azért, hogy megértsék a különböző társadalmi csoportok élethelyzetét, segítség őket a mindennapokban, céljaik elérésében. Ennek jegyében indították el a cukorbeteg gyerekek nyári táboroztatását, a Gondosóra programot, és ezért osztanak ingyen laptopokat az iskolásoknak – tette hozzá Nyitrai Zsolt.

„A kormány a munkáját a párbeszédre alapozza, ezért folyamatos kapcsolatban vagyunk a különböző társadalmi csoportokkal, az őket képviselő szervezetekkel, és mindig kikérjük a véleményüket a döntések előtt”

– mondta. Fontos, hogy az idősek minél tovább megőrizzék testi-lelki egészségüket, amiben a rendszeres mozgás nagy szerepet játszik. A mozgásszegény életmód visszafordíthatatlan károkat okozhat.

„A nővérem egész élete a sportról szólt. 14 évig volt magyar tájfutó bajnok és 7 évig sífutó. A sportág nem skandináv világbajnoka. Az élete utolsó időszakában a nyugdíjasok életének meghosszabbítására koncentrált. A megfelelő étkezés mellett fontos a mozgás beiktatása, mert az időskori betegségeket későbbre tolja. A nyugdíjas gyalogló klubok száma 120-ról 400-ra növekedett az utóbbi években”

– számolt be Monszpart Zsolt. Az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózata is az egészség megőrzését szolgálja. Az együttműködés célja, hogy a klubhálózat kínálta lehetőségeket minél több idős honfitársunkhoz eljuttassák és ez hozzájáruljon az időskori aktív életmódhoz, ami egyúttal nemzeti érdek is.

Az alapítvány célkitűzése, hogy összefogja a gyalogló klubokban találkozó idős embereket, akik nyugdíjas éveiket sportolva képzeli el. Ehhez járul hozzá eszközökkel és egyéb támogatásokkal a Kulturális és Innovációs Minisztérium is – írja a lap.