7 érdekesség Szentkirályi Alexandráról, aki átvenné a csődbe vitt Budapest vezetését

A Fidesz budapesti választmánya egyhangú döntéssel Szentkirályi Alexandrát javasolja a Fidesz-KDNP szövetség főpolgármester-jelöltjének. Szentkirályi Alexandra jelezte, hogy megtisztelőnek tartja és elfogadja a felkérést, egyben elköszön kormányszóvivői feladataitól.

Szentkirályi a jelölés elfogadásával együtt elköszönt kormányszóvivői feladataitól Fotó: Facebook videó

Facebook-bejegyzésében Szentkirályi arról írt: Budapest többet érdemel, mint amit most kap.

– Megtiszteltetés volt több mint négy éven keresztül Magyarország kormányának szóvivője lenni. Dolgozni azért, hogy a magyar emberek a legnehezebb időkben is békében és biztonságban élhessenek. Hiszen az elmúlt években együtt jutottunk túl a koronavírus-járványon, majd a nyomában jövő gazdasági nehézségeken. De együtt mutattuk meg azt is, hogy egy háború árnyékában milyen a béke hangján szólni és segíteni az arra rászorulóknak. A személyes és virtuális találkozók, a falu- és városlátogatások, fórumok, átadások, a humanitárius segítségnyújtás sokszor szívszorító pillanatai az elmúlt négy év fontos momentumai, egy csodálatos ország lenyomatai, emlékei. Ez a gyönyörű és igen mozgalmas időszak számomra most véget ér, a kormányszóvivői munkát nem folytatom tovább.

A főpolgármester-jelöltség megtiszteltetés és feladat. Köszönöm a bizalmat, igyekszem minden tudásomat, megszerzett tapasztalatomat a város érdekében kamatoztatni, ugyanis hiszek abban, hogy Budapest többet érdemel! Hajrá, Magyarország! Hajrá, Budapest!

7 érdekes tény Szentkirályi Alexandráról

A Metropol hét érdekességet gyűjtött össze a főpolgármester-jelöltről:

Szentkirályi Alexandrának van egy második keresztneve is, méghozzá az Éva; A főpolgármester-jelölt egy lánygyermek boldog édesanyja; Férje Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, volt londoni nagykövet; Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte; Van tapasztalata a főváros vezetésében, 2014 és 2019 között ugyanis ő volt Tarlós István egyik főpolgármester-helyettese; Kiválóan beszél németül és angolul; Hobbija a kirándulás és természetjárás.