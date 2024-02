Orbán Viktor: 2024 újra Magyarország sikereinek éve lesz

A hagyományoknak megfelelően idén is Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde nyitotta meg a tavaszi politikai szezont. 1999-ben, tehát 25 éve honosította meg az országértékelő beszéd műfaját, ilyet előtte senki nem tartott Magyarországon.

Orbán Viktor évértékelőt tartott Fotó: Koszticsák Szilárd

"A 24-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul, köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta lemondását. Olyan ez mint egy rémálom." - kezdte Orbán Viktor. - Egy hazájáért harcoló elnökasszonynak kellett távoznia, aki a magyarok jobb énjét testesítette meg: családanya, felkészült politikus, aki nőként sosem akart a férfi politikusokkal harcolni."

Hozzátette, az államfő távozása helyes volt, de távozása nagy veszteség. A lemondás oka, hogy gyermekek elleni bűncselekményt leplező személynek kegyelmet adott, és ezt a magyarok nem fogadták el. A lemondás indoklásából tudjuk, hogy a nemzeti egység megbomlott, így ő maga helyreállítani nem tudta. Be kell látnunk azt történt, aminek történnie kellett.

"A család és gyermekvédelem nemzeti ügyként való egyesítése csak új elnökkel lehetséges - folytatta Orbán Viktor. - Varga Judit távozása igazságtalan következmény volt. Jó emberek is hoznak rossz döntéseket. Időgép nem létezik, és nem lehet kijavítani a hibát. A kialakult helyzetet jogilag is orvosolni kell, és kegyelemnek helye nincs" - mondta a kormányfő, aki megköszönte Novák Katalin és Varga Judit munkáját.

Varga igazságügyi miniszterként 25 év töretlen gyakorlatát folytatva írta csak alá a kegyelmi kérvényt. Orbán szerint jó emberek is hoznak rossz döntéseket, de a gyerek sérthetetlen, bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után, kegyelemnek helye ilyenkor nincs. Ha már beütött a baj, legalább annyi haszna legyen, hogy tanuljunk belőle, folytatta a miniszterelnök, aki emlékeztetett hogy milyen kockázatokkal kell szembenézni ma: a nemzetállamok függetlensége, szuverenitása áll a pénzügyi erőközpontok célkeresztjében:

"A távozó két asszony két kisujjában több méltóság van, mint a baloldal összes vezetőjében – összegzett Orbán Viktor. - A szemünk előtt lezajló dráma arra emlékeztetett minket, hogy milyen kockázatok leselkednek ránk. A kockázatok ma különösen nagyok. Az ökölvívás törvényei ma hasznosabbak a politikában, mint a baletté. A a modern politika vastörvénye az alázat, és ez személyes alázatot is követel. Egyedül sohasem lehetsz elég okos, és nincs védett hely. A kegyelmi döntés miatti felháborodást az növelte dühvé, hogy egy ki nem kényszerített hiba volt."

Pedofil bűncselekménynél nincs kegyelem.

"A lemondás elégtétel és példa az ország számára, hogy a bajból megerősödve kerüljünk ki. A magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni – tette hozzá. - Az áldozatok kálváriája arra kötelez minket, hogy megerősítsük a teljes gyermekvédelmi felügyeleti rendszert, és új gyermekvédelmi törvény lesz. Ott majd vitézkedhet a baloldal."

A feladatok 2024-ben sem lesznek egyszerűek. 2019 volt az utolsó békeév - tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, a munkahelyeket sikerült megvédeni az elmúlt években, és még 300 ezerrel növelhető a dolgozók száma. Ötödik éve kell rendkívüli körülmények között és embert próbáló nyomás alatt dolgozni minden magyar családnak, hangzott el.

Orbán Viktor Fotó: Koszticsák Szilárd

„Ez mindenkit megvisel, egyénenként, családonként és nemzetként is. Ötödik éve minden család keményen dolgozik, hogy megvédhessék, amiért keményen dolgoztak: a legfontosabbat, a munkahelyeket sikerült megvédeni, sosem dolgoztak ennyien. Az 1 millió új munkahely megteremtésén túl vagyunk. A 13. havi nyugdíjat is sikerült bevezetni, és megvédeni. A baloldalnak kínos minden évben szembesülnie azzal, hogy a mostani kormány ezt visszavezette, míg ők eltörölték. Tavaly is sikerült közelebb hozni magunkhoz határon túli magyarokat. Sikerült növelni a minimálbért, és a garantált bérminimumot."

A kormányfő szerint Magyarország képes lesz gyorsan átállni a legmodernebb technológiákra.

"A mi tervünk, hogy megépítjük Paks 2-öt, és felépítjük a kisebb-nagyobb naperőműveinket - mondta. - Már több mint 5600 megawattnyi napelemes kapacitás van. Sokkal nehezebb a megtermelt zöldenergia tárolása. Néhány év kérdése, és személyes életterünkben ott lesznek az energiatároló eszközök. A magyar kormány erre a célra több százmilliárd forintot fordít."

Az infláció kapcsán azonban a miniszterelnök odaszúrt a jegybanknak. Kijelentette: az inflációt a jegybank segítségére sietve sikerült a rekordmagas 25 százalékról 4 százalék alá szorítani, a költségvetési hiányt csökkenő pályára állítani és a minimálbért növelni.

"A 2023-as, extranehéz évből sikerült ép bőrrel kikecmeregni. Bár ez szép dolog, azért az ember ennél többet vár az élettől. A futballban sem az győz, akinek több védése van, hanem aki több gólt lő” – hozott sportbéli hasonlatot Orbán.

2024 újra Magyarország sikereinek éve lesz

A beruházásokért folyó diplomáciai küzdelem a nyílt vízi úszáshoz hasonlít - fogalmazott a miniszterelnök.

"A nyílt vízi úszásban lökdösődni is kell - mondta Orbán Viktor. - Mi Rasovszky Kristóf világbajnok úszót akarjuk követni. A nyugati világban sok autógyárat zárnak be, és helyeznek át, és ezt Magyarországon el kell kerülni. Nem engedhetjük meg magunknak azt a német zöld elmebajt, hogy az a jó autó, amit nem gyártanak le."

Orbán szerint miután a kormány visszatalált „a 2019-ben kényszerűségből elhagyott kocsiútra”, azt is figyelembe kell venni, hogy közben a világ is sokat változott.

„A magyar politika stabilitása világszerte ismert és elismert: kétharmadunk van a parlamentben, a kormány is egységes, mert a Fidesz–KDNP bajtársi kapcsolat, nem csupán koalíció” – mondta a miniszterelnök.

A magyarok jobban élnek, mint a Gyurcsány-korszakban, de nem olyan jól, mint ahogyan szeretnénk

– mondta a kormányfő, aki hozzátette, az elsők között értjük meg a világrend változását, és mi alkalmazkodunk a leggyorsabban a változó helyzethez, és ellenállunk a blokkosodásnak, újabb utakakat és hídakat építünk, a külföldön sikeres magyar cégeket megtámasztjuk.

"A parlament tavaszi ülésszakában ratifikálhatják a svéd NATO-tagságot – mondta Orbán Viktor. - Lehetünk-e sikeresek, ha a Nyugat éppen sikertelen? Az iskolában azt tanítják, hogy 1000 éve minden jó Nyugatról jön, pedig a jakobinusok, a nácik és a kommunisták is nyugatról jöttek. Sokszor érkeztek jó dolgok Nyugatról: a kereszténység, Mátyás humanistái. Mostanra Brüsszelből egyre jobban csak a baj érkezik, mert teljesen belevetette magát a két szláv nemzet háborújába. Magyarország álláspontja változatlan, így nem fogunk fegyvert szállítani, és nem sodródunk bele a háborúba. A brüsszeli háborús válságkezelés klasszikus: klassz az amerikaiaknak, és kuss a többieknek."

Fotó: Koszticsák Szilárd

"Orbán Viktor rámutatott arra, hogy nyílt titok, hogy az Ukrajnának adott 50 milliárd euró nem lesz elegendő. Bele fogunk gebedni, és rámehet az egész kontinens - tette hozzá. - Kőbe kellene vésni, hogy a közös hitelfelvétel többé nem járható út Magyarország számára."

A lengyel választás éjszakáján a Kelly hősei jutott Orbán eszébe. A miniszterelnök kijelentette: azt a kelepcét kell elkerülnünk, mint az abban a minden oldalról támadott szereplőknek. Orbán elmondta, hogy a tavaszi ülésszak kezdetén ratifikálhatják a svéd NATO-csatlakozást.

"2023 az EU kudarcainak éve volt, és ez lehúz, visszaránt, ólomsúlyt helyez a mi lábunkra is" – mondta Orbán, aki szerint az egymillió dolláros kérdés, hogy lehetünk-e sikeresek, ha a Nyugat nem az.

De ennek ellenére a miniszterelnök leszögezte: Magyarország természetes létközege az EU, ahová kereken 20 éve csatlakoztunk. A kormányfő a magyar-EU viszonyra egy afrikai mondást hozott hasonlatként:

„Ismerd ki a fát, mielőtt nekitámaszkodsz”. Szerinte húsz évnyi uniós lét után most az a kérdés, ennek a fának neki lehet-e támaszkodni.

„Brüsszelből egyre csak a baj zúdul be hozzánk –folytatta Orbán. - Brüsszel ukrán stratégiája megbukott, hiába mondta a magyar kormány már az elején, hogy ez a háború két szláv ország háborúja, Brüsszel szinte belevetette magát a háborúba. Mi viszont nem hagyjuk magunkat belerángatni a háborúba, nem fogunk fegyvert szállítani, akkor sem, ha vannak nagyhatalmak, amelyeknek ez nem tetszik, folytatta a miniszterelnök."

A migrációról azt mondta a kormányfő, hogy azon a területen sincsen kedvező helyzet.

"A migráció egy olyan biztonsági kockázat, amit nem kellene behozni. A nyugati országok jól élnek, gazdagok, és van még pénzük, és ez ideig-óráig elfedi a bajt – tette hozzá. - Ha a gazdasági bajok nem lennének elegek, akkor itt vannak a politikai ballépések

Brüsszel magára hagyta az európaiakat.

Éppen ezért Brüsszelben változás kell."

Orbán Viktor ismét megerősítette, hogy Donald Trump sikerében érdekelt, hogy békét teremtsen a térségben

"Tegyük újra naggyá Európát – mondta a kormányfő. - A brüsszeli bürokraták nem fogják kihúzni Európát a csávából. Csak egy új európai jobboldal lehet sikeres, amely egy európai alternatíva kell legyen."