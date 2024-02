Pokoli dolgokat hallucinál a népszerű üdítőitaltól a 3 éves kislány

A Bors már többször beszámolt arról, hogy mostanában egyre több gyerek betegszik meg egy bizonyos fajta cukros üdítőitaltól. Nemrégiben egy kicsi gyereknek fennakadtak a szemei és rángatózni kezdett, összeesett és majdnem meghalt, mert jégkását ivott. Ezután egy 4 éves kisfiú öncsonkításba kezdett fájdalmában, amit szintén a jégkása okozott. Pár héttel később egy újabb gyerek esett össze ugyanettől az üdítőitaltól. Most pedig újabb rossz hírünk van.

Nagyon szeretik a gyerekek ezt a cukros üdítőitalt

Újabb kisgyerek lett rosszul a cukros jégkásától. A 3 éves kislány a szüleivel volt trambulinparkban, a Milton Keynesben található Xscape-ben, ami nagyon nagy népszerűségnek ötvend a gyerekek körében. Mint minden kisgyerek, ő is szereti a pocakját, és a heves trambulinozás után bizony jól esik egy kis hűsítő ital. Minthogy azonban a legtöbb gyerek ilyenkor nem vizet kíván, ő is jégkását követelt a szüleitől, aminek eleget is tettek. A kislány ezt megitta, amikor pedig elhagyták a parkot, rosszul lett. Összeesett, görcsrohamai lettek és pokoli hallucinációkban volt része. A szülei halálra rémültek, és hirtelen azt sem tudták, mit tegyenek.

Később megtudták, hogy a jégkása okozta a rosszullétet. Egy ilyen italban ugyanis olyan sok glicerin van, amit 10 év alatt a kicsik szervezete nem tud feldolgozni, s így a fogyasztó rosszul lesz, rohamok és hallucinációk kezdik gyötörni. A szülők most igazságot követelnek, a park vezetősége pedig azt nyilatkozta, hogy igyekeznek jobban felhívni a figyelmet az ital veszélyére, de megtiltani annak fogyasztását nem tudják - írja a Mirror.