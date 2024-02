Egy hajszálon múlt egy négyéves kisfiú élete. Miután jégkását ivott, egy órán belül kórházba kellett szállítani a kis Albie Pegget. Az orvosok figyelmeztették a szüleit: lehet, hogy nem fogja túlélni.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Édesanyja, Beth Green most más szülőket akar figyelmeztetni a jeges italok veszélyére, amikről fogalma sem volt, hogy ennyire veszélyesek lehetnek – írja a The Sun.

- Majdnem elvesztettük a fiunkat. Soha nem tapasztaltam még ilyesmit, mindig is fitt és egészséges gyerek volt. Albie már korábban is ivott jégkását a bowlingpályán. De ez most más volt, mert utána nem tudta magát ébren tartani, a feje folyton lekókadt. Nagyon furcsa élmény volt. Folyton azt kiabálta, hogy 'Nem' és 'Hagyj békén' az autósülésben. Sikoltozott, aztán megint elszenderedett – kezdte meggyötörten Beth.

My son, 4, started hallucinating then fell unconscious after drinking a slushy https://t.co/CUC61ENv8n — K.B. (@KB97783357) February 2, 2024

Kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy a vércukorszintje veszélyesen alacsony, szívverése pedig rendkívül lassú.

- A 4 éves fiam hallucinált, az arcába karmolt, majd összeesett egy jégkása miatt. Azt mondta nekünk a vezető szakorvos, hogy ha hazavisszük a kórház helyett, akkor meghalt volna. Nagyon ijesztő felismerés volt. Nem tudtuk, hogy átvészeli-e az éjszakát, borzasztó volt – tette hozzá Beth.

Albie végül három napot töltött életveszélyben, mire stabilizálták. De csak hónapokkal később jöttek rá a szülők, hogy Albie glicerin-intoleranciában szenved. A glicerin (E422) a zúzott jeges italok kulcsfontosságú összetevője, amely segít megőrizni a megfelelő állagot.