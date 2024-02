Pár hét alatt a második kisgyerek szervezete omlott össze ettől az üdítőitaltól

Ahogyan nemrégiben a Bors is beszámolt róla, egy négyéves kisfiú összeesett és válságos állapotba került azért, mert jégkását ivott. Akkor azt írtuk: egy hajszálon múlt egy négyéves kisfiú élete. Miután jégkását ivott, egy órán belül kórházba kellett szállítani a kis Albie Pegget. Az orvosok figyelmeztették a szüleit: lehet, hogy nem fogja túlélni. Szerencsére a fiú túlélte, most azonban súlyos részletek derültek ki.

Válságos állapotban kellett a kisfiút kórházba szállítani / Fotó: Unsplash.com

- Majdnem elvesztettük a fiunkat. Soha nem tapasztaltam még ilyesmit, mindig is fitt és egészséges gyerek volt. Albie már korábban is ivott jégkását a bowlingpályán. De ez most más volt, mert utána nem tudta magát ébren tartani, a feje folyton lekókadt. Nagyon furcsa élmény volt. Folyton azt kiabálta, hogy 'Nem' és 'Hagyj békén' az autósülésben. Sikoltozott, aztán megint elszenderedett – idéztük korábbi cikkünkben az édesanya szavait.

Nem ő volt az egyetlen

A szakértők most fontos figyelmeztetést adtak ki. Kiderült ugyanis, hogy az elmúlt néhány hét során nem Albie volt az egyetlen gyerek, aki összeesett és életveszélyes állapotba került a cukros jégkása miatt. Néhány héttel ezelőtt ugyanis egy Port Glasgow-ból származó asszony, Victoria rohant hároméves kisgyermekével a kórházba. Ő ugyanis málnás jégkását adott neki, ami miatt a gyerek 30 percen belül összeesett, eszméletlen állapotba került, s az orvosoknak kellett megmenteniük az életét - írja a Mirror.